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«Народная Конституция» может сыграть лишь роль пропагандистского документа – Возняк

13.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новая Конституция Беларуси, которую разрабатывают члены Конституционной комиссии, как и прежняя, будет представлять интересы властей, однако и «Народная Конституция», разрабатываемая оппозицией за рубежом не сможет на практике служить интересам белорусов.

«Народная Конституция» может сыграть лишь роль пропагандистского документа – Возняк
Facebook Сергея Возняка Источник фото: Facebook Сергея Возняка
Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил член Центрального комитета Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Возняк.

«По “официальному" проекту Конституции ситуация предельно проста. Власть готовит для себя беспроигрышный вариант референдума, потому что оба варианта Конституции - и действующий, и новый - полностью устраивают Лукашенко и написаны конкретно под его политические амбиции», - пояснил он.

Более того, Возняк считает, что власть устроит любой исход референдума по вопросу Основного Закона – «она планирует жить припеваючи, что при старой, что при новой Конституции».

«В этой ситуации не будет иметь принципиального значения, как проголосуют люди, или как сфальсифицируют итоги голосования избирательные комиссии. Лукашенко сохраняет свой политический статус-кво что при старой, что при новой Конституции», - добавил он.

Останавливаясь непосредственно на «Народной Конституции», представленной зарубежной частью оппозиции, Возняк высказал мнение о том, что в нынешних условиях она может сыграть роль лишь некоего пропагандистского документа.
«Ссылаясь на него, можно лишь рассказывать людям, какое видение о будущем Беларуси есть у сторонников перемен. Выполнение каких-то норм этого документы должностными лицами или государственными органами - невероятный сценарий», - подытожил он.

Напомним, ранее стало известно о том, что Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон, и уже 21-го июля на итоговом заседании члены комиссии планируют рассмотреть в целом юридически оформленные предложения по изменению Конституцию. В минувший четверг также прошло обсуждение представителями белорусской оппозиции, которые находятся за рубежом, проекта «Народной Конституции».
 
 
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Новая Конституция Беларуси, которую разрабатывают члены Конституционной комиссии, как и прежняя, будет представлять интересы властей, однако и «Народная...
 
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