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Безудержное веселье: как итальянцы празднуют победу сборной на Евро-2020
Источник материала: Партизан
Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по футболу. В финальном матче итальянцы обыграли команду Англии по пенальти. Смотрите на видео, как тысячи болельщиков праздновали победу в Риме.
Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Сборная Италии встретилась с национальной командой Англии. На игру пришли посмотреть более 67 тысяч фанатов,
Болельщики сборной Италии по всему миру празднуют победу. Особо эмоционально отреагировали на викторию сборной в Риме. Тысячи людей вышли на площадь Пьяцца Венеция, веселились, пели песни, танцевали и жгли файеры. Ночные гуляния продолжались несколько часов.
Сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы по футболу. Первая победа национальной команды состоялась в 1968 году.
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Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по футболу. В финальном матче итальянцы обыграли команду Англии по пенальти. Смотрите на видео, как тысячи болельщиков...
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