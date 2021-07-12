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Безудержное веселье: как итальянцы празднуют победу сборной на Евро-2020

13.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по футболу. В финальном матче итальянцы обыграли команду Англии по пенальти. Смотрите на видео, как тысячи болельщиков праздновали победу в Риме.





Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Сборная Италии встретилась с национальной командой Англии. На игру пришли посмотреть более 67 тысяч фанатов, пишет Sputnik. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.

Болельщики сборной Италии по всему миру празднуют победу. Особо эмоционально отреагировали на викторию сборной в Риме. Тысячи людей вышли на площадь Пьяцца Венеция, веселились, пели песни, танцевали и жгли файеры. Ночные гуляния продолжались несколько часов.

Сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы по футболу. Первая победа национальной команды состоялась в 1968 году.
 
 
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Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по футболу. В финальном матче итальянцы обыграли команду Англии по пенальти. Смотрите на видео, как тысячи болельщиков...
 
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