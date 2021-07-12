Безудержное веселье: как итальянцы празднуют победу сборной на Евро-2020

















пишет Sputnik. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Сборная Италии встретилась с национальной командой Англии. На игру пришли посмотреть более 67 тысяч фанатов,Sputnik. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.





Болельщики сборной Италии по всему миру празднуют победу. Особо эмоционально отреагировали на викторию сборной в Риме. Тысячи людей вышли на площадь Пьяцца Венеция, веселились, пели песни, танцевали и жгли файеры. Ночные гуляния продолжались несколько часов.





Сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы по футболу. Первая победа национальной команды состоялась в 1968 году.







