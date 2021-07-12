ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Объявлен старт нового республиканского бизнес-конкурса «Знатный Талер»

13.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Конкурс организуется совместно ведущими деловыми объединениями и СМИ. В его общественно-экспертный совет входят руководители Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского, Белорусского союза предпринимателей, Республиканской ассоциации бизнеса «БСП-ПРОМ», Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, «Экономической газеты».




 

Соучредителем и генеральным информационным партнером конкурса выступает «Экономическая газета». 

Победа в конкурсе рассматривается как наивысшая оценка достижений компаний и их топ-менеджеров со стороны делового сообщества страны. 

Конкурс будет проводиться ежегодно по трем направлениям:

- «Знатный Талер. Директор года» – среди наиболее эффективных руководителей белорусских компаний;
- «Знатный Талер. Финансы» – среди наиболее успешных финансовых компаний;
- «Знатный Талер. Hi-Tech» – среди высокотехнологичных и инновационно активных предприятий.

Участвовать в конкурсе могут юридические лица, зарегистрированные в Республике Беларусь и осуществляющие хозяйственную деятельность не менее пяти лет, предшествующих году проведения конкурса.

В числе основных задач конкурса:

- выявление эффективных предприятий, топ-менеджеров, а также отдельных продуктов (услуг), имеющих высокое значение для развития рынка;
- распространение передового опыта ведения бизнеса;
- рост компетенций предпринимателей и управленцев;
- стимулирование предпринимательской инициативы.

К выдвижению номинантов на конкурс будет привлекаться широкий круг госорганов экономического блока, деловых объединений, субъектов инновационной инфраструктуры, консалтинговых агентств и прочих профессиональных участников рынка.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конкурс организуется совместно ведущими деловыми объединениями и СМИ. В его общественно-экспертный совет входят руководители Бизнес-союза предпринимателей и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Музычны крытык і тэлевядоўца Сяргей Саседаў заклікаў да байкроту «Славянскага базару»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by