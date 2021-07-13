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Интерактивная выставка «Партизаны Беларуси» открылась в фойе головного офиса Беларусбанка
Источник материала: ОНТ
Чем дальше в историю уходят годы Великой Отечественной, тем полнее и ярче проявляется величие героического подвига советского народа! Сведения о событиях войны и её участниках собираются по крупицам.
Чтобы эту историю помнили как можно больше людей, о белорусских партизанах вот уже второй год рассказывает интерактивная выставка. Сегодня ее разместил у себя Беларусбанк. А еще крупнейший банк страны выступил официальным партнером этого грандиозного проекта.
Исторические фотографии времен Великой Отечественной, наградные листы и боевые характеристики партизан и подпольщиков. Все это на стендах. Еще больше – в виртуальном пространстве. «Партизаны Беларуси» – это уже почти 160 тыс. уникальных данных. Своего рода электронная энциклопедия о тех, кто ценой своей жизни приближал Великую Победу. Проект основан на документах Национального архива. На выставке можно попробовать найти своего героического предка, узнать новые факты о партизанском движении на территории Беларуси. При поддержке Беларусбанка проект нашел отклик в больших и малых городах. Познакомил с великой историей студентов. Теперь и сотрудников банка.
Для Беларусбанка, как социально ответственного бренда, поддержка значимой для страны, для каждого отдельного человека инициативы – это приоритет. Как и благотворительная деятельность. Социальная направленность – это не просто традиция, философия и система ценностей для всего коллектива финансовой структуры.
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Чем дальше в историю уходят годы Великой Отечественной, тем полнее и ярче проявляется величие героического подвига советского народа! Сведения о событиях войны и...
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