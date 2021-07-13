Интерактивная выставка «Партизаны Беларуси» открылась в фойе головного офиса Беларусбанка

Источник материала: ОНТ

Чем дальше в историю уходят годы Великой Отечественной, тем полнее и ярче проявляется величие героического подвига советского народа! Сведения о событиях войны и её участниках собираются по крупицам.





Чтобы эту историю помнили как можно больше людей, о белорусских партизанах вот уже второй год рассказывает интерактивная выставка. Сегодня ее разместил у себя Беларусбанк. А еще крупнейший банк страны выступил официальным партнером этого грандиозного проекта.

Исторические фотографии времен Великой Отечественной, наградные листы и боевые характеристики партизан и подпольщиков. Все это на стендах. Еще больше – в виртуальном пространстве. «Партизаны Беларуси» – это уже почти 160 тыс. уникальных данных. Своего рода электронная энциклопедия о тех, кто ценой своей жизни приближал Великую Победу. Проект основан на документах Национального архива. На выставке можно попробовать найти своего героического предка, узнать новые факты о партизанском движении на территории Беларуси. При поддержке Беларусбанка проект нашел отклик в больших и малых городах. Познакомил с великой историей студентов. Теперь и сотрудников банка.

Андрей Демянюк, директор Национального архива Беларуси: «В архивных учреждениях нашей страны, в частности в Национальном архиве, хранятся уникальные документы по истории партизанского движения, в том числе. И, конечно, храня эти документы бережно, не могли не способствовать тому, чтобы популяризировать их. Перед нами стоит задача ввести в оборот более 450 тыс. документов об истории партизанского движения. Это колоссальная работа, она не прекращается ни на один день».

Татьяна Михайловская, заместитель председателя правления Беларусбанка: «Мы никогда не должны забывать то, что было на территории нашей страны, во всем Советском Союзе, в период Великой Отечественной войны. И важно, чтобы это помнили молодые наши представители страны, именно молодое поколение, потому что все факты, которые здесь приведены, – архивные документы, это исторические факты и это своего рода живая связь между поколениями, и это восстановление исторической памяти. А мы должны помнить. Конечно, социальная направленность бренда должна быть обязательно, потому что только когда предприятия, организации, банки поддерживают социальные проекты, тогда есть будущее».

Для Беларусбанка, как социально ответственного бренда, поддержка значимой для страны, для каждого отдельного человека инициативы – это приоритет. Как и благотворительная деятельность. Социальная направленность – это не просто традиция, философия и система ценностей для всего коллектива финансовой структуры.

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