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Все фигуранты террористических ячеек, которыми управляли из-за рубежа, задержаны: полное расследование смотрите 13 июля на ОНТ

13.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Все фигуранты террористических ячеек, которыми управляли из-за рубежа, задержаны: полное расследование смотрите 13 июля на ОНТ

Все фигуранты террористических ячеек, которыми управляли из-за рубежа, задержаны и дают признательные показания. Об этом телеканалу ОНТ сообщили в Комитете государственной безопасности Беларуси. В настоящее время проходят следственные действия сразу по нескольким эпизодам.


Один из них – попытка поджога лесозаготовительной техники в одном из районов Минской области. Также идут процессуальные действия по поводу объекта связи российской воинской части под Вилейкой. Его пытались взорвать. Ещё один эпизод – это покушение на тележурналиста Григория Азаренка. Напомним, 1 июля на него возле дома напали неизвестные, в планы которых входило отрезать ему язык, а возможно, и ликвидировать. В карательный список также входили и другие тележурналисты. Установлено, что приказы поджигать, взрывать и убивать отдавались из-за рубежа гражданином Германии через телеграм-чат. 

13 июля вечером смотрите в эфире ОНТ полное расследование жутких событий с привкусом терроризма. 

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Все фигуранты террористических ячеек, которыми управляли из-за рубежа, задержаны и дают признательные показания. Об этом телеканалу ОНТ сообщили в Комитете...
 
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