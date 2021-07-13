Каких женщин уважают мужчины: 3 качества, которые нравятся всем!

Источник материала: ОНТ

Мужская любовь кардинально отличается от женской. Она основана на интимной близости и уважении. Конечно, что ни говори, внешняя красота имеет огромное значение. И это первое, что привлекает и заинтересовывает. Такова мужская природа и психология. Но есть и другие значимые вещи, на которые мужчины обращают внимание и которые заставляют их быть преданными и покорными.





1. Независимая личность. Женщина, которая не притворяется, не боится быть собой, успешна и гордится своими достижениями, притягивает как магнит. У нее есть свое мнение, и она не стесняется его выражать в любой ситуации. Ведь наличие собственной позиции всегда интригует. Такой женщине нет нужды менять себя под чужие предпочтения, так как у нее отсутствует потребность в чужих одобрении и оценке, она уже давно о себе все знает. Прежде всего, она уважает себя и свои чувства. У нее есть свои правила и рамки, свой кодекс чести в общении. Ее желания – на первом месте. Такая женщина, как правило, довольна собой и своей жизнью.

Не стоит подстраиваться под взгляды своего партнера, так вы создаете впечатление скучной, удобной и неинтересной.





2. Интеллект. Интеллектуалки действительно привлекают мужчин. Хотя по этому поводу несомненно существует масса стереотипов. Умная женщина находится в постоянном развитии, она испытывает непреодолимую тягу к знаниям. Мужчина понимает, что с такой женщиной всегда увлекательно, с ней есть о чем поговорить, даже если интересы абсолютно не совпадают. Помимо внешней привлекательности, женственности он обнаруживает в своей партнерше классного собеседника и развитую личность, что очень ценно для мужчин. И это является дополнительным стимулом, чтобы также быть интересным для вас. Помните, главное – не пытаться быть умнее своего избранника.

Находясь в постоянном развитии, вы будете проживать собственную жизнь, а не жизнь своего мужчины.





3. Женская энергия. Да, безусловно, привлекает мужчин внешность, подкупает интеллект, но удерживает его только ваше внутреннее состояние! Находясь рядом с женщиной, мужчины неосознанно его считывают. Они тянутся к наполненной созидательной энергией партнерше, чувствуя ее харизму и уверенность в себе. Это заряжает его на новые свершения в вашу пользу. Если в контакте с вами он ощущает себя сильным, уверенным, мужественным, необходимым, то он ваш. Когда ваша женственность не развита, то мужчина будет испытывать дискомфорт. Не бойтесь отдать ответственность в мужские руки. Дайте ему возможность быть мужчиной, проявлять себя по-мужски. Не стоит транслировать качества, которые присущи мужскому полу, – достигать, завоевывать, покорять. Каждый должен выполнять свою функционал в отношениях.

Успех женщины в отношениях с мужчинами на 60% зависит от ее внутреннего состояния.

Хотите нравится мужчинам – начните заботиться о себе! Когда женщина совершенствуется в тех областях, в которых получает удовольствие, она преумножает и свою женственность, и сексуальность. Чтобы осознать свою ценность, нужно заниматься собой, а не растворяться в партнере. Не растрачивайте свои силы напрасно. Если вы будете развиваться, наполнять и вкладывать в себя все самое лучшее, то ваш союз будет держаться не только на интиме, но и на уважении и любви.

Фото: Pexels

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