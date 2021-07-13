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Сергей Рачков: «Политики стали очень безответственными»

13.07.2021 06:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы говорили о том, что литовцы пострадали от белорусских санкций не меньше, чем мы сами – Клайпедский порт, железная дорога, сфера услуг в Вильнюсе, куда не поехали белорусы. Они пострадали. Они требуют сейчас пятый пакет санкций. Мы готовы к пятому пакету санкций? Я готов быть включенным в санкционный список Литвы, Латвии, Эстонии и всего Евросоюза, потому что я не понимаю, что творят эти страны.

Сергей Рачков: «Политики стали очень безответственными»

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Они творят это потому, что в целом политики стали очень безответственными. Народ в этих странах не оказывает влияние на политиков, и выборы, в основном, происходят благодаря определенным политическим технологиям. Сегодня задача политиков в этих странах – заработать определенный капитал, потом спокойно переместиться, допустим, в Европарламент и получать 30 тысяч евро ни за что в месяц. Народ, его экономика, благосостояние никого не интересует.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи,...
 
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