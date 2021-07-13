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РосСМИ: «Минск и Москва в ближайшее месяцы сформируют весь пакет союзных программ, остались технические моменты»
Источник материала: UDF
Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для
Российские СМИ настойчиво вводят в информационное поле тему интеграционного сближения Беларуси и России, создание общих рынков и отстройки Союзного государства. У аудитории создается и закрепляется уверенность в том, что анонсированная интеграция это практически реальность, в крайнем случае вопрос обозримого будущего. Формируется нарратив о комплексном характере интеграционного процесса, затрагивающем все сферы — не только экономику, но и общественные отношения, политику, науку, образование и культуру.
Российские СМИ активно используют манипулятивную семантику для формирования у аудитории нужного восприятия. В материалах постоянно присутствует «Союзное Государство» и при этом иногда, между прочим, упоминается, что Беларусь «все-таки суверенная страна». Получателя информации подталкивают к выводу, что этот «все-таки» суверенитет — явление временное и незначительное.
Часть медиа-ресурсов, в частности ТАСС, своими материалами пытаются перенести созданное устойчиво негативное восприятие украинской власти на беларускую. Например, объединяют их по вопросу непризнания Крыма российским. При этом параллельно вводится линия о том, что для «беларусского народа» после 2014 года ответ однозначный и в пользу России — люди продолжают посещать полуостров. Таким образом возрождается ещё одна сюжетная линия российской медиа конструкции — Лукашенко (и его окружение) как ненадёжный союзник.
На фоне перечисленного присутствуют уже сложившиеся нарративы об исключительной, всемерной поддержке Россией официального Минска. Напрашивающийся вывод — неизбежность сближения двух стран. Либо, если Лукашенко согласится со всеми российскими предложениями, либо в ином варианте, уже без Лукашенко.
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РосСМИ: «Минск и Москва в ближайшее месяцы сформируют весь пакет союзных программ, остались технические моменты»
Заявления, Крым и интеграция в российских СМИ
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