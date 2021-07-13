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РосСМИ: «Минск и Москва в ближайшее месяцы сформируют весь пакет союзных программ, остались технические моменты»

13.07.2021 06:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

РосСМИ: «Минск и Москва в ближайшее месяцы сформируют весь пакет союзных программ, остались технические моменты»
Июль начался с громких заявлений и массированной информационной волны. Российские СМИ расставляют контуры и обозначают направления обсуждения и оценки реализации интеграции Беларуси и России. Они активно реагируют на события в Беларуси, нужным образом расставляя акценты и влияя на формирование восприятия информации аудиторией.

Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.

Российские СМИ настойчиво вводят в информационное поле тему интеграционного сближения Беларуси и России, создание общих рынков и отстройки Союзного государства. У аудитории создается и закрепляется уверенность в том, что анонсированная интеграция это практически реальность, в крайнем случае вопрос обозримого будущего. Формируется нарратив о комплексном характере интеграционного процесса, затрагивающем все сферы — не только экономику, но и общественные отношения, политику, науку, образование и культуру.

Российские СМИ активно используют манипулятивную семантику для формирования у аудитории нужного восприятия. В материалах постоянно присутствует «Союзное Государство» и при этом иногда, между прочим, упоминается, что Беларусь «все-таки суверенная страна». Получателя информации подталкивают к выводу, что этот «все-таки» суверенитет — явление временное и незначительное.

Часть медиа-ресурсов, в частности ТАСС, своими материалами пытаются перенести созданное устойчиво негативное восприятие украинской власти на беларускую. Например, объединяют их по вопросу непризнания Крыма российским. При этом параллельно вводится линия о том, что для «беларусского народа» после 2014 года ответ однозначный и в пользу России — люди продолжают посещать полуостров. Таким образом возрождается ещё одна сюжетная линия российской медиа конструкции — Лукашенко (и его окружение) как ненадёжный союзник.

На фоне перечисленного присутствуют уже сложившиеся нарративы об исключительной, всемерной поддержке Россией официального Минска. Напрашивающийся вывод — неизбежность сближения двух стран. Либо, если Лукашенко согласится со всеми российскими предложениями, либо в ином варианте, уже без Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
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