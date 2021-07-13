Источник материала: Myfin

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​Пушистая фотозона и фуршет. Как презентовали строительство новой части «Олимпик Парка» в Минске

В комплексе уже есть что показать, потому что первая часть квартала построена и даже почти раскуплена. Начали презентацию с того, что по пролегающей посреди домов аллеи провели экскурсию. Пока гости слушали о том, что из себя представляет «Олимпик Парк», они могли фотографироваться для соцсетей с живым кустом и пушистыми корги на интерактивных фото-зонах.



Затем гостей отвели на крышу одного из зданий, где ждало холодное игристое, лед, закуски и музыка. Здесь также были площадки для селфи, но главным фоном все равно был вид на заказник «Лебяжий» с высоты седьмого этажа. А после фуршета, уже в кулинарном пространстве Maize, состоялась основная часть с презентацией строящегося квартала и мастер-класс по приготовлению десерта.











Что такое «Олимпик Парк»

Сейчас «Олимпик Парк» — это уникальный, из-за своего расположения, закрытый семейный квартал малоэтажных домов, построенных рядом с Республиканским заказником Лебяжий.







Уже построенные дома расположены вдоль свободного от машин пространства. Внутренний двор - это аллея с дорожками, скамейками и газоном, где можно гулять с детьми и общаться с соседями. И если первая часть квартала — единая линия, то в продолжении комплекса дворы сохранят свой вид, но будут более уединенными для каждой отдельной группы домов.

Сами дома из монолитного железобетонного каркаса. Здесь широкие двухметровые окна, просторные подъезды, панорамные лифты, а потолки в квартирах от 3 до 3.5 метров. Кроме квартир со стандартными планировками, в «Олимпик Парке» много разнообразных вариантов эксклюзивного формата жилья:

Пентхаусы — те самые квартиры на последних этажах, где потолки по 3,5 метра, а в квартирах много воздуха и света.

Квартиры с террасой до 25 метров под открытым небом, где можно сделать все от собственного сада до обеденной или спортивной зоны.

Панорамные квартиры, где окна будут выходить на три стороны дома. В такой квартире будет светло даже в самую мрачную погоду.

Планировка+ — тот вариант, где вы сможете переоборудовать даже однокомнатную квартиру в двушку, если у вас появится ребенок или вы решите, например, оборудовать кабинет.











Если вам важно количество соседей, то здесь вы точно не окажетесь в муравейнике. Комплекс застроен малоэтажными домами от 4 до 7 жилых этажей. А еще «Олимпик Парк» называют лидером среди минских объектов из-за самых низких показателей плотности населения —146 человека на гектар.





«Олимпик парк» один из самых удобных ЖК для автомобилистов, потому что здесь точно есть где оставить машину. После завершения строительства, на каждого жителя будет приходиться почти по 1.5 парковочных места. Семья из двух человек без проблем разместит две машины, а приехавшим к ним друзьям не придется парковаться на обочине.

Всего машино-мест будет более 2300, это и платные парковки, открытые, закрытые, многоуровневые и подземные паркинги. Гостевых парковок больше всего — это 1000 бесплатных мест. А если у вас электрокар, то застройщик предлагает установку зарядных станций для автомобилей.





Жителям квартала также не нужно будет выезжать куда-то за покупками или возить детей в школу. Застройщик возводит всю необходимую инфраструктуру: торгово-деловой центр, галерею коммерческих помещений на первых этажах, где смогут разместиться пекарни, аптеки, магазины и отделения банков. Кроме этого городом предусмотрено строительство школы и детского сада, а девелопер подготовит площадки и подведет коммуникации.

Уже сейчас здесь есть вся инфраструктура для спорта в «Олимпик Арене», где работают тренажерные залы, бассейны, хоккейные площадки и залы для игрового спорта. А если вы любите поездки на велосипеде, то вдоль квартала пролегает велодорожка.

Стоимость и программы финансирования

Квартиры в первой части комплекса уже почти распроданы, осталось только несколько вариантов. Но недавно стартовала продажа трех домов первой серии строительства следующей части квартала. Стоимость квадратного метра здесь от $1400 до $1800. Стоимость жилья зависит от этажа и расположения, поэтому за $1400 можно найти как однокомнатную, так и двух-, трех-, четырехкомнатные квартиры.

Например, трехкомнатную квартиру для семьи, с видом на заказник, на 6-м этаже можно будет купить $162 тысячи. Площадь ее составит 108 квадратных метров. Ссылка.





На новостройки работает кредитная программа со спецпредложением «Белинвестбанка» на 10 лет под 14,11% в первый год и 16,90% годовых в дальнейшем. Но также с застройщиком работает «Приорбанк» и «БелВЭБ», поэтому вы можете выбирать и другие варианты. Кроме того, девелопер предлагает и беспроцентную рассрочку на 18 месяцев, квартиру можно взять в лизинг или обменять по программе trade-in.

*партнерский материал, ООО «ТАПАС», УНП 101484246