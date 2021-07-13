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Норвегия присоединилась к секторальным санкциям ЕС против режима Лукашенко

13.07.2021 08:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство Норвегии 12 июля заявило о присоединении к секторальным санкциям Евросоюза против белорусских властей.

«Сегодня Норвегия присоединилась к новым секторальным санкциям ЕС против Беларуси в ответ на серьезные нарушения прав человека, совершаемые властями страны», — сказала министр иностранных дел Ине Эриксен-Сёрейде, передает БелаПАН.

В правительственном пресс-релизе отмечается ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси из-за ареста активистов оппозиции, преследования правозащитников и попыток заставить замолчать независимые СМИ.

По словам Эриксен-Сёрейде, секторальные санкции демонстрируют решимость Норвегии и ее европейских партнеров жестко реагировать на нарушения прав человека в Беларуси. Режим должен освободить политзаключенных и начать диалог с демократическими силами, а не продолжать провальную политику, считает глава внешнеполитического ведомства.

6 июля стало известно, что не входящие в Евросоюз Норвегия, Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Лихтенштейн присоединились к четвертому пакету санкций ЕС в отношении белорусских властей (одобрены 21 июня). В санкционный список попало 78 физических и восемь юридических лиц.

 
 
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Правительство Норвегии 12 июля заявило о присоединении к секторальным санкциям Евросоюза против белорусских властей.
 
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