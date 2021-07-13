Склады разгрузили. На бумаге

пишет Белорусы и рынок. Заодно получилось скрыть проблемы в остальных отраслях, положение в которых, вопреки прогнозам правительства, не изменилось, а если и улучшилось, то незначительно и краткосрочно. В январе — марте 2020 года, когда российские нефтяные компании значительно ограничили экспорт нефти в Беларусь, белорусский ВВП по итогам I квартала 2020 года просел, что позволило статистике начала 2021 года показать в январе — апреле рост ВВП 102,5 %, а рост в обрабатывающей промышленности — 111,3 %,Белорусы и рынок. Заодно получилось скрыть проблемы в остальных отраслях, положение в которых, вопреки прогнозам правительства, не изменилось, а если и улучшилось, то незначительно и краткосрочно.





Прошлогодняя «фора» исчерпана





Прирост в январе — апреле 2021 года, по данным Белстата, произошел в основном в производстве кокса и продукции нефтепереработки — на 33,4 %. Остальные же отрасли приросли незначительно, а в апреле 20021 года по сравнению с мартом даже зафиксировано падение во многих отраслях. То есть набранный в I квартале темп роста в обрабатывающей промышленности снижается.





Уже в апреле прошлого года нефть в полном объеме начала поступать на белорусские НПЗ, экспорт нефтепродуктов восстановился. Низкая база прошлого года с мая все меньше влияет на показатели 2021 года.





Но другие отрасли обрабатывающей промышленности, скорее всего, не поддержат прирост ВВП. Вероятно, утратив рыночные ниши в период пандемии, белорусские предприятия не могут вернуться туда, а новые рынки найти не удается. И в машиностроении трудно удержать высокие темпы роста I квартала.





В чем же причина резкого замедления работы обрабатывающей промышленности в апреле? Если с нефтепереработкой все понятно (1 апреля прошлого года в Беларусь начала поступать российская нефть, и апрельские показатели этого и прошлого года сравнялись), то торможение машиностроительных предприятий в апреле 2021 года объясняется тем, чем и всегда: затоваренностью складов, которые разгрузились только на бумаге.





На складах — без перемен





На 1 мая прошлого года запасы готовой продукции на складах, по данным Белстата, достигли 5,6 млрд рублей, и это объяснялось пандемией, локдаунами, отсутствием инвестиционной активности и спроса на белорусские инвестиционные товары, которые как раз и выпускают предприятия машиностроения. Но, обещали власти, локдаун у основных потребителей белорусской продукции закончится — и всю нашу продукцию раскупят.





Не тут-то было. Как сообщает Белстат, «по итогам января — апреля 2021 года за апрель запасы готовой продукции уменьшились на 43,5 млн рублей и составили 5,54 млрд рублей», то есть в начале апреля уровень запасов примерно соответствовал прошлогоднему. К маю запасы удалось уменьшить по сравнению с прошлогодним уровнем лишь потому, что сбавило обороты производство продукции на склад. Никакого ажиотажного спроса нет, нет даже восстановления спроса на белорусскую продукцию по сравнению с доковидными временами.





Снизилось только соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства: за январь — апрель оно составило 59,1 %, а в январе — апреле 2020 года было 79,1 % (в 20219 году — 65,2 %). Причина в том, что вышедшая на привычные объемы нефтепереработка генерирует минимальные запасы готовой продукции (не более 5—6 % среднемесячного объема производства), а вклад в ВВП вносит значительный. Таким образом, те же самые объемы остатков на складах соотносятся с большим объемом ВВП. Но затоваренные склады от этого не опустели, в стоимостном выражении объем запасов практически не изменился.





Так, к 1 мая на складах находилось 178,1 % среднемесячного объема продукции, произведенной фармацевтической промышленностью, 89,1 % резиновых и пластмассовых изделий, 155,7 % вычислительной, электронной и оптической аппаратуры, 81,3 % электрооборудования, 133,6 % машин и оборудования, не включенных в другие группы, 134 % продукции производителей прочих готовых изделий. Эти производители несколько сократили остатки на складах по сравнению с мартом, но все равно складские запасы находятся на уровне прошлого года, а часто и превосходят его.





Ясную картину дает сравнение объемов запасов готовой продукции на складах по областям. Нормативом считается наличие на складах не более 60 % среднемесячного объема производства. Но в Минске запасы на складах предприятий составляют 92,6 % среднемесячного объема производства, в Минской области — 82,8 %, в Брестской — 81,8 %.





В областях, где расположены нефтеперерабатывающие предприятия, а машиностроение по сравнению с ними вносит небольшой вклад в ВРП, картина совсем другая. В Гомельской области на складах находится 22,8 % среднемесячного объема произведенной продукции, в Витебской — 40 %.





Следует отметить, что уровень запасов на предприятиях легкой промышленности снижается и сейчас превосходит среднемесячный объем производства в 3,6 раза, а в прошлом году превосходил в 4,4 раза. Высокие объемы остатков на складах объясняются сезонностью работы отрасли, поэтому нужно отметить высокий спрос на продукцию белорусского легпрома, которому действительно удалось значительно разгрузить склады, хотя не исключено, что из-за отсутствия альтернатив: граждане уже год практически не выезжают за границу.





Расходы не соответствуют доходам





Доходы населения, как сообщает Белстат, постоянно растут. Средняя зарплата в экономике в январе — апреле составила 1340 рублей. Средний минчанин весной зарабатывал почти две тысячи рублей. Это 105,9 % к аналогичному периоду прошлого года. Зарплаты белорусов растут и по отношению к предыдущему кварталу, и по отношению к соответствующему периоду прошлого года.





Но практически половина расходов наших граждан — по-прежнему продукты питания, а вот вторая половина — промышленные товары, реализация которых вместо увеличения вместе с ростом заработной платы сокращается.





Розничный товарооборот закончил свой рост в I квартале прошлого года. Дальше граждане по каким-то причинам стали покупать все меньше и меньше, и в январе — апреле 2021 года розничный товаро­оборот составил 98,1 % к уровню прошлого года, а в Минске, где зарплаты самые высокие в стране, — вообще 97,3 % от прошлогоднего. Товарооборот продовольственных товаров остался на уровне прошлого года, увеличившись всего на 0,3 %.





А вот непродовольственных товаров в январе — апреле население купило меньше на 3,6 %. Организации торговли работают с мизерной рентабельностью в 1,8 %, а 23,6 % организаций торговли убыточны. По данным Белстата, за год на 11 % выросла просроченная кредиторская задолженность предприятий торговли, практически вся просроченная задолженность — платежи по налогам и сборам, социальному страхованию и соцобеспечению: просроченная задолженность по этим платежам выросла в 3,7 раза.





Зато организации общественного питания переживают «ренессанс». Товарооборот общественного питания в январе — апреле вырос на 6,7 %, а в апреле 2021-го по сравнению с мартом — на 86 %! В апреле прошлого года общепит рухнул на 20 %, но теперь заведения, которые смогли продержаться и не закрылись, оживились.





Но не все. Не удалось восстановиться общепиту государственной формы собственности. По сравнению с январем — апрелем прошлого года там опять падение — на 4,7 %. А вот заведения частной, иностранной и коммунальной форм собственности сумели нарастить обороты и привлечь клиентов.



