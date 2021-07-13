МВД планирует восстановить работу своих информресурсов в течение недели, пока же выдача документов затруднена

цитируе т smartpress.by "В настоящее время проводятся плановые профилактические работы на сети передачи данных. Одна из причин сложившейся ситуации - аномальная жара", - проинформировали в министерстве,т smartpress.by





Там добавили, что в милиции "учитывают сложившуюся ситуацию при ежедневной работе" и с пониманием подходят к "оценке каждого отдельно взятого случая при обращении граждан".





Работоспособность информационных ресурсов планируется полностью возобновить в течение недели", - сообщили в ведомстве.





Напомним, сбой в работе баз МВД был замечен в четверг 8 июля. Тогда в ведомстве заявили, что на внутренних информационных сервисах проводятся плановые профилактические работы, а информация о взломе баз - недостоверная.





Позже в ГАИ уточнили, что "осуществление административных процедур, связанных с регистрацией транспорта и выдачей или обменом водительских удостоверений, временно затруднено по техническим причинам". Трудности могут касаться, к примеру, и получения нового паспорта.



