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МВД планирует восстановить работу своих информресурсов в течение недели, пока же выдача документов затруднена

13.07.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 8 июля доступ к ведомственным информационным сервисам МВД временно приостановлен, их работоспособность планируется полностью возобновить в течение недели, сообщили в МВД.

"В настоящее время проводятся плановые профилактические работы на сети передачи данных. Одна из причин сложившейся ситуации - аномальная жара", - проинформировали в министерстве, цитирует smartpress.by

Там добавили, что в милиции "учитывают сложившуюся ситуацию при ежедневной работе" и с пониманием подходят к "оценке каждого отдельно взятого случая при обращении граждан".

Работоспособность информационных ресурсов планируется полностью возобновить в течение недели", - сообщили в ведомстве.

Напомним, сбой в работе баз МВД был замечен в четверг 8 июля. Тогда в ведомстве заявили, что на внутренних информационных сервисах проводятся плановые профилактические работы, а информация о взломе баз - недостоверная.

Позже в ГАИ уточнили, что "осуществление административных процедур, связанных с регистрацией транспорта и выдачей или обменом водительских удостоверений, временно затруднено по техническим причинам". Трудности могут касаться, к примеру, и получения нового паспорта.
 
 
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С 8 июля доступ к ведомственным информационным сервисам МВД временно приостановлен, их работоспособность планируется полностью возобновить в течение недели,...
 
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