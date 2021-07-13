Хороводное дело: 29 лет на восемь человек — очередные приговоры в Бресте

В Бресте вынесены приговоры четвёртой партии обвиняемых по "делу о массовых беспорядках", пишут правозащитники "Весны".





Судья Шурин назначил восьми подсудимым на всех 29 лет колонии.





Герасимук Святослав — 4 года и 6 месяцев колонии усиленного режима;





Збаранский Давид — 3 года колонии общего режима;





Мельничук Валерий — 4 года и 6 месяцев колонии усиленного режима;





Сирадзе Марек — 4 года колонии усиленного режима;





Тарасовец Андрей — 3 года колонии общего режима;





Трофимук Вячеслав — 4 года колонии усиленного режима.





Несовершеннолетние Патейчук Иван, Имховик Максим — по 3 года воспитательной колонии (их взяли под стражу в зале суда).





В отдельное производство вынесли дело Марка Антонова, Евгения Пекача и Александра Тимофеева — вследствие их болезни. Олег Юров, который до суда не был взят под стражу, объявлен в розыск.





Брестские суды по "хороводному делу" — самые многочисленные в стране. За события сентября 2020 года, когда протестующие перекрыли проезжую часть в центре города, водили хороводы и пели песни, судят несколько десятков человек. Их разогнали с использованием водомёта.



