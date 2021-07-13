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Хороводное дело: 29 лет на восемь человек — очередные приговоры в Бресте

13.07.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бресте вынесены приговоры четвёртой партии обвиняемых по "делу о массовых беспорядках", пишут правозащитники "Весны".

Хороводное дело: 29 лет на восемь человек — очередные приговоры в Бресте
Во время суда в Бресте / t.me/viasna_brest
В Бресте вынесены приговоры четвёртой партии обвиняемых по "делу о массовых беспорядках", пишут правозащитники "Весны".

Судья Шурин назначил восьми подсудимым на всех 29 лет колонии.

Герасимук Святослав — 4 года и 6 месяцев колонии усиленного режима;

Збаранский Давид — 3 года колонии общего режима;

Мельничук Валерий — 4 года и 6 месяцев колонии усиленного режима;

Сирадзе Марек — 4 года колонии усиленного режима;

Тарасовец Андрей — 3 года колонии общего режима;

Трофимук Вячеслав — 4 года колонии усиленного режима.

Несовершеннолетние Патейчук Иван, Имховик Максим — по 3 года воспитательной колонии (их взяли под стражу в зале суда).

В отдельное производство вынесли дело Марка Антонова, Евгения Пекача и Александра Тимофеева — вследствие их болезни. Олег Юров, который до суда не был взят под стражу, объявлен в розыск.

Брестские суды по "хороводному делу" — самые многочисленные в стране. За события сентября 2020 года, когда протестующие перекрыли проезжую часть в центре города, водили хороводы и пели песни, судят несколько десятков человек. Их разогнали с использованием водомёта.
 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте вынесены приговоры четвёртой партии обвиняемых по "делу о массовых беспорядках", пишут правозащитники "Весны".
 
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