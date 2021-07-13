



Фото: КГБ Беларуси заявило о задержании участников "террористических ячеек" (news.tut.by)





сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусский государственный канал "ОНТ". Об этомРБК-Украина со ссылкой на белорусский государственный канал "ОНТ".





В белорусском КГБ утверждают, что эти "террористические ячейки" управлялись из-за рубежа. Сейчас силовики проводят следственные действия по нескольким эпизодам.





"Один из них - попытка поджога лесозаготовительной техники в одном из районов Минской области. Также идут процессуальные действия в отношении объекта связи российской воинской части под Вилейкой. Его пытались взорвать. Еще один эпизод - это покушение на тележурналиста Григория Азаренко", - рассказали каналу "ОНТ" в КГБ.





Напомним, Лукашенко заявлял, что к этим "террористическим ячейкам" причастна Украина, Германия, США, Польша и Литва.





Как писало РБК-Украина, в офисе украинского президента назвали заявление Лукашенко банальным чернушным мифом" и элементом российской пропаганды.



