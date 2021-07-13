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Продолжаем удивлять мир: КГБ Беларуси рапортует о задержании ВСЕХ участников "террористических ячеек"

13.07.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитет государственной безопасности Беларуси задержал всех фигурантов так называемых "террористических ячеек", об обнаружении которых недавно заявил Александр Лукашенко. Задержанные сейчас якобы дают признательные показания силовикам.


Фото: КГБ Беларуси заявило о задержании участников "террористических ячеек" (news.tut.by)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусский государственный канал "ОНТ".

В белорусском КГБ утверждают, что эти "террористические ячейки" управлялись из-за рубежа. Сейчас силовики проводят следственные действия по нескольким эпизодам.

"Один из них - попытка поджога лесозаготовительной техники в одном из районов Минской области. Также идут процессуальные действия в отношении объекта связи российской воинской части под Вилейкой. Его пытались взорвать. Еще один эпизод - это покушение на тележурналиста Григория Азаренко", - рассказали каналу "ОНТ" в КГБ.

Напомним, Лукашенко заявлял, что к этим "террористическим ячейкам" причастна Украина, Германия, США, Польша и Литва.

Как писало РБК-Украина, в офисе украинского президента назвали заявление Лукашенко банальным чернушным мифом" и элементом российской пропаганды.
 
 
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Комитет государственной безопасности Беларуси задержал всех фигурантов так называемых "террористических ячеек", об обнаружении которых недавно заявил Александр...
 
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