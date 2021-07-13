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Белорусы и кризис. Отпускной бюджет молодой семьи: чуть больше 800 рублей на отдых в Беларуси
Источник материала: Myfin
Кто отпускники?
Алина и Виктор — молодожены. Детей пока нет. Поженились недавно, оба не минчане, учились в Минске в вузе, но сейчас живут одном из райцентров Могилевской области.
Молодожены не ездили в свадебное путешествие, теперь хотят хоть как-то наверстать упущенное. Они уже отработали первый год и получили заслуженные отпуска в июле-августе. Вообще отпуск летом — проблема и привилегия, но тут начальство пошло навстречу. Всего выходило 24 и 29 дней, договорились взять еще отгулов, чтоб вышло 4 полных недели и 2 дня на подготовку.
Последние полгода наши герои готовились к путешествию по Беларуси. Как будто точно знали, что ковидные и прочие ограничения этим летом не исчезнут, зато на следующее лето у них другие планы.
Учета семейной бухгалтерии Алина и Виктор не ведут. Но почти весь год понемногу откладывали, а теперь обновляют финансовый план на отпуск.
О доходах, сбережениях и первых расходах
На отпуск откладывали последние восемь месяцев. Зарплата Виктора — 495 руб., Алины — 525 руб. Первое место работы, выслуги нет, премии по минимуму. Благо, что нет еще кредитов и расходов на детей. Живут в общежитии семейного типа. Машины тоже нет.
На отпуск собрали 800 руб. и еще 1 457 руб. получили в последний месяц — в виде зарплат, отпускных и материальной помощи к отпуску.
Итого собрали — 2 257 руб.
Первыми расходами стала покупка одежды и обуви на лето. Июньскую жару перетерпели в прошлогодних вещах, теперь решили обновить гардероб. На покупку женских вещей и обуви потратили 329 руб., на мужские — 165 руб. Итого на вещи — 494 руб.
Приобрели палатку за 98 руб., разборный мангал с шампурами и решетку для барбекю – все за 79 руб., два надувных матраса по 49 руб., насос за 20 руб. и две удочки в сборе с крючками, катушками, леской и пр., последнее обошлось в 75 руб. Итого на товары для туризма и отдыха — 370 руб.
Летнюю одежду покупали со знанием дела, по туристическим принадлежностям ориентировалась по цене, нет понимания, что нужно и будут ли этим пользоваться, но хотят выбираться на природу по будням в течение отпуска.
Сразу отложили 350 руб. на продукты. Заплатили коммунальные и прочие платежи, а также вперед за интернет и телефоны, это еще 129 руб. Все остальное, включая мыло, дезодоранты и прочие бытовые мелочи вроде бы купили. Но откладывают на это еще 50 руб. Итого на обязательные текущие расходы — 579 руб.
Подбили первый баланс — осталось 814 руб.
Дальнейшие планы
Молодожены хотят сделать несколько экскурсий по Беларуси. Они никогда не были в Беловежской пуще, не видели Полоцк и Гродно. В Мире и Несвиже бывали еще в школьные годы и мало что помнят.
Обязательная часть программы — съездить на 2-3 дня в Минск. Да, прошел только год, но уже мучает ностальгия по студенческим временам. И еще оказалось, что в половину минских музеев, галерей и театров они за годы учебы так и не посетили.
Определенности с экскурсиями пока нет. Интересен однодневный тур Гродно — Святск — Августовский канал. Стоит он 90 руб. на человека, итого 180 руб. и еще 70 руб. на сопутствующие расходы. Вторую поездку планируют тоже на 1 день или в Полоцк, или Несвиж — Мир. Расходы те же. Итого на экскурсии 500 руб.
Остается 314 руб. Наверняка, 100 руб. уйдет на поездки до Минска, это отправная точка, экскурсии тоже оттуда. Провести пару ночей в столице собираются бесплатно у друзей. На музеи, галереи и какие-то недорогие заведения средств должно хватить. Если деньги останутся, Виктор обещает сводить Алину в дорогой столичный ресторан.
Если вам тоже есть, что рассказать о себе и своем личном/семейном бюджете, пишите на адрес редакции news@myfin.by с указанием в теме письма «Белорусы и кризис».
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Впереди еще половина лета и традиционный сезон отпусков, поэтому в нашем цикле материалов Белорусы и кризис сегодня рассказ не о большом бюджете, а об отпускном....
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