12 июля в столице и трех областных центрах обновлены температурные рекорды дня за весь период метеонаблюдений

В Минске и трех областных центрах 12 июля обновлены температурные рекорды дня за весь период метеонаблюдений, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.



Фото pixabay.com

В столице воздух прогрелся до 32,8 градуса тепла, что на 1,5 градуса выше прежнего максимального значения, зафиксированного 12 июля 2006 года.

Переписаны экстремумы в Витебске — 34,3 градуса (31,5 в 2006 году), Гомеле — 33 (32,9 в 1989-м) и Могилеве — 35,5 (31,6 в 2006-м).

Могилев, как и накануне, 11 июля, стал самым жарким местом в стране. До повторения абсолютного рекорда дня не хватило 0,1 градуса (35,6 в Бресте в 1959 году).

Всего 12 июля, в пятый день жары, зафиксирован 21 рекорд тепла на метеостанциях всех областей, кроме Гродненской. Самым старым перекрытым максимумам 32 года (помимо Гомеля — в Житковичах, где было 33,7 градуса против 33,4, и Жлобине — 35,4 против 32,5).

11 июля рекорды жары были зафиксированы на шести метеостанциях, 10-го — на 11, 9-го — на девяти, 8-го — на семи.

В первый период аномально жаркой погоды (19—26 июня) было переписано 188 локальных рекордов дня, 80 рекордов месяца и два рекорда за весь период метеонаблюдений. Еще пять локальных рекордов было отмечено 30 июня.

По информации Минздрава, с 21 июня по 12 июля с тепловым ударом в медучреждения обратилось 208 человек, 54 из них госпитализировано. Среди пострадавших было 68 детей (24 госпитализировано) и 140 взрослых (30).

Ожидается, что нынешняя жара с температурой до 36 градусов сохранится практически до конца недели.

Ранее сообщалось, что сегодня из-за аномальной жары объявлено штормовое предупреждение .