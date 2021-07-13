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Из-за аномальной жары объявлено штормовое предупреждение
Источник материала: Навiны
Во вторник погоду на территории республики будет формировать очень теплая неустойчивая воздушная масса.
По прогнозам синоптиков,
Ветер восточный, юго-восточный умеренный (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах:
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Во вторник погоду на территории республики будет формировать очень теплая неустойчивая воздушная масса.
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