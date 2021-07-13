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Из-за аномальной жары объявлено штормовое предупреждение

13.07.2021 08:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во вторник погоду на территории республики будет формировать очень теплая неустойчивая воздушная масса.

 

По прогнозам синоптиков,Из-за аномальной жары объявлено штормовое предупреждение
будет переменная облачность. Местами пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах:

  • Брест +30..+32°C;
  • Витебск +31..+33°C;
  • Гомель +32..+34°C;
  • Гродно +30..+32°C;
  • Могилев +35..+36°C;
  • Минск +32..+34°C.

 

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Во вторник погоду на территории республики будет формировать очень теплая неустойчивая воздушная масса.  
 
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