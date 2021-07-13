Евросоюз: белорусы и дальше будут пользоваться выгодами от визового соглашения с ЕС

Евросоюз готов рассмотреть меры воздействия на режим в Беларуси, в том числе условия получения виз, однако это не повлияет на белорусский народ, который и дальше будет пользоваться выгодами от визового соглашения с ЕС, в том числе низкими визовыми сборами, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон (Швеция) на своей странице в «Твиттере».





Йохассон отметила, что как раз это имела в виду во время выступления на заседании комитета Европарламента по иностранным делам 12 июля.

Ранее со ссылкой на еврокомиссара появились сообщения, что ЕС может приостановить выдачу виз в Беларуси из-за резкого роста нелегальной миграции с территории страны в Литву.

«Похоже, что сейчас белорусские власти способствуют нелегальной миграции в ответ на ограничительные меры ЕС, а также за ту поддержку, которую Литва оказывает белорусскому гражданскому обществу, — сказала еврокомиссар. — Расследование этой схемы все еще ведется, но очевидно, что мигранты прибывают коммерческими рейсами в Минск из Стамбула и Багдада — таких рейсов по нескольку в день, — а затем доставляются к литовской границе. Они пешком пытаются пересечь границу в тех местах, где нет видеонаблюдения, а затем просят убежища в Литве».

Йоханссон отметила, что, согласно имеющейся информации, для прибывающих мигрантов участие в такой схеме стоит 15 тыс. евро.

Еврокомиссар напомнила о заявлении Минска приостановить соглашение с ЕС о реадмиссии.

«Я должна сказать, что ситуация очень серьезная. И сейчас чрезвычайно важно для нас продемонстрировать солидарность с Литвой и предоставить ей необходимую поддержку», — сказала Йоханссон.

«Но я также ответственна за визовую политику, — продолжила она. — И я готова рассмотреть возможность принятия мер по приостановке визового режима с Беларусью в этой ситуации. Конечно, мы хотели бы по-прежнему поддерживать связь с простыми белорусами. Но все же я думаю, что этот вопрос можно рассмотреть. Мы должны быть готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты. Мигрантов нельзя использовать для политических предложений».

Заявление Йоханссон подвергла критике белорусский демократический лидер Светлана Тихановская: «Предложение приостановить выдачу виз белорусам недальновидно. Наш народ рассчитывает на открытость Европы. Правильный ответ в этих условиях — упрощение визовых процедур для них. Вводите санкции против режима, а не белорусов».

«Моя команда сегодня связалась с Еврокомиссией, и информация об инициативе приостановить выдачу виз белорусам не подтвердилась. Мы находимся в постоянном контакте с международными партнерами, и они знают нашу позицию: изоляцию нужно усиливать в отношении режима, а народу Беларуси — помогать. Людям нужны программы поддержки, реабилитации и упрощения в получении виз — ведь все двери, которые закрывает режим, мы, белорусы, сейчас стараемся открыть», — заявила демократический лидер страны», — сообщила Тихановская.

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