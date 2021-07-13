Минчане просят МВД «взяться» за собачников









Подписанты переживают из-за «отсутствия контроля за выгулом домашних питомцев» и предлагают упростить процедуру выделения площадок для выгула собак .

Вот что они пишут:

— Очень часто владельцы собак не выгуливает своих питомцев на поводках, не говоря о намордниках или уборке за ними. Выгул собак без поводка создаёт опасность для людей, особенно детей играющих во дворе дома. Бегающая и лающая собака, даже небольшого размера, создаёт стрессовые ситуации, люди не могут ощущать в своём же дворе себя в безопасности, вынуждены постоянно ожидать лая, нападения собаки, игра с детьми на площадке в таких условиях превращается в пытку. Многие собаки, гуляющие без поводка часто бегают за машинами и проезжающими велосипедами, бросаются на других собак, которых владельцы выгуливают с соблюдением законодательства.





Владельцев не заботит, что их питомцы, бегающие без присмотра по всему двору, не только создают опасность для других, но и сами подвергаются опасности - могут попасть под колёса проезжающего транспорта или пострадать от других собак, либо вовсе потеряться и стать бездомными.

Сейчас отсутствует не только для граждан, но и для сотрудников органов понятный механизм привлечения нарушителей к ответственности, отсутствуют необходимые полномочия у какой-то одной структуры, что мешает грамотным и эффективным действиям по предотвращению нарушений.

В настоящее время функции распределены по разным органам (милиция, ветнадзор, ЖКХ), которые между собой никак не контактируют, а пишут "отписки" заявителям, что не просто затягивает административный процесс, а делает его неэффективным, а привлечение нарушителей к ответственности – невозможным.

Нарушитель, который годами нарушает, получает регулярно, в течение нескольких лет штрафы за нарушения выгула собак не находится при этом ни на каком контроле у участкового или ЖЭСа. Всё делается только по отдельным заявлениям и только ради формальной «отписки».

Для того, чтобы решить проблему, заявители сформулировали шесть пунктов. Вот что они предлагают:





Упростить процедуру привлечения к ответственности владельцев собак, выгуливающих их с нарушениями законодательства, предусмотрев простой и понятный порядок действий ответственных лиц при получении заявлений о нарушениях, который должен предусматривать обязательный контроль постановки питомцев на учёт, контроль вакцинации и периодический контроль за соблюдением правил выгула и содержания итомцев.





Назначить одну организацию ответственной за вопросы содержания и выгула домашних питомцев, наделив её необходимыми полномочиями, в том числе в части привлечения к решению возникших вопросов другие государственные органы, без «отписок» и перекладывания работы на заявителя.





Ввести ответственность за отсутствие у владельцев домашних питомцев приспособлений (к примеру, пакетов) для уборки фекалий при их выгуле.





Обеспечить периодический контроль за выполнением законодательства содержания и выгула собак во дворах жилых домов, не дожидаясь заявлений граждан о нарушениях.





Увеличить размер ответственности в случае повторных нарушений, вплоть до изъятия питомца у владельцев и содержания его в приюте за счёт недобросовестного хозяина, до момента нахождения питомцу нового владельца.





Также необходимо увеличить ответственность за отсутствие регистрации домашних питомцев, чтобы появился мотив к соблюдению законодательства, которого сейчас нет - проще и дешевле игнорировать закон.





Упростить процедуру выделения земли для создания ограждённых площадок для выгула собак за средства граждан. В настоящее время площадок очень мало, не в каждом районе они имеются, при этом хватает ответственных владельцев, готовых за свои средства оборудовать площадку для своих питомцев. К примеру, в настоящее время собираются средства для создания площадки в районе улиц Гашкевича и Янки Лучины, предварительные размеры площадки 35*55 метров.

Ввести требования к владельцам собак (за исключением декоративных пород ростом до 25 см) о прохождении обязательных курсов дрессировки собак, включая отучение от немотивированного лая и агрессии, отучение от бросания на людей, бега за машинами и другими транспортными средствами, обучению команд «место», «рядом» и другим навыкам, необходимым питомцам для жизни в городе.