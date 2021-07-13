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Олег Гайдукевич раскрыл подробности нападения на свой дом: «Только у кота обгорел нос»

13.07.2021 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам депутата и председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича, ночью в воскресенье на его дом напали неизвестные.

Вот какие подробности о случившемся сообщил политик:
 
— Звезды так сложились, что никто не пострадал, − успокаивает Олег Гайдукевич. – Только у кота обгорел нос. Следователи в воскресенье осматривали место происшествия. Мы нашли три бутылки с коктейлем Молотова. Две не сработали, одна выгорела полностью. Повезло, что в том месте, где последствий не случилось. А ведь мой дом обшит сайдингом, из-за чего вспыхнуть и сгореть мог не только он, но и соседние постройки, — рассказал Олег Гайдукевич, пишет blizko.by
Гайдукевич связывает нападение на жилище с тем, что в последние месяцы критикует представителей оппозиции:
 
— Понятно, что в последний месяц − после того, как я раскритиковал Латушко и всех этих беглых ребят из-за границы, − число угроз возросло. К ним я привык и никогда не обращал на них сильного внимания. В деревне живу давно, меня там знают все, секрета в том, где находится мой дом, нет. 
 
Да, после всего, что происходило в стране в последнее время, это покушение не является для меня чем-то удивительным. Но я все же считаю диким, что кто-то смеет лезть ночью в дом, где живут дети… Ладно, если кому-то не нравятся мои политические взгляды, но причем здесь семья? К счастью, дети не пострадали даже психологически. Младший ребенок и вовсе переводит все в шутку.
 
Сам я, конечно, переживаю. Потому что понимаю больше. Для меня понятие безопасности семьи всегда было самым главным. Где вероятность, что подобное не повторится, — цитирует его sb.by.
 
По словам Олега Гайдукевича, несмотря на случившегося он не будет обзаводится личной охраной.
 
 
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По словам депутата и председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича, ночью в воскресенье на его дом напали неизвестные.
 
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