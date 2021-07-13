В Клайпеде рассчитывают на сохранение поставок от Беларуськалия, несмотря на санкции

Литовская компания Biriu kroviniu terminalas (BKT), занимающаяся перевалкой белорусских калийных удобрений в Клайпедском порту, работает с производителем удобрений - "Беларуськалием" на основании длительных договоров и в этой связи считает преждевременным говорить о диверсификации грузопотока, заявил агентству BNS совладелец BKT Игорь Удовицкий.





цитирует Интерфакс-Запад "BKT не раскрывает сроков действия контрактов, однако все контракты являются долгосрочными, поэтому действуют еще в течение длительного срока, не один год", - отметил бизнесмен. ЕгоИнтерфакс-Запад





Удовицкий напомнил, что санкции в отношении транзита удобрений не применяются, поэтому BKT надеется сохранить основные объемы грузов. Пока снижения отгрузок не наблюдается.





По его словам, терминал BKT в настоящее время готов переваливать 15-16 млн тонн калийных удобрений за год, грузопоток в таком объеме ожидается не ранее 2024-2025 годов.





Совет Евросоюза 24 июня принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Санкции затрагивают, в том числе, торговлю калийными удобрениями. Между тем, из решения, опубликованного в официальном журнале ЕС, следует, что запрет Евросоюза на импорт и транзит калийных удобрений из Беларуси на данном этапе не распространяется на основную продукцию "Беларуськалия" - хлористый калий с содержанием полезного вещества 60%.









Согласно документу, под запрет попадает хлористый калий с содержанием K2O менее 40% и более 62% (технический калий, который используется в металлургии, химической, нефтехимической и других отраслях).





Калий с содержанием K2O 60%, который является наиболее применяемым в мире калийным удобрением, в перечне попавшей под запрет продукции не указан.





В список запрещенной к импорту из Беларуси продукции также вошли сложные удобрения, в составе которых есть калий (их выпускают "Беларуськалий" и Гомельский химзавод).





Запрет распространяется на контракты, заключенные после 25 июня 2021 года.





Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси после произошедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины-Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.





"Беларуськалий" занимает около 20% мирового рынка хлоркалия. Предприятие экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт (Литва), объем перевалки составляет 10-11 млн тонн в год.





Экспорт калийных удобрений из Беларуси в 2020 году в стоимостном выражении составил $2,41 млрд, в натуральном выражении - 7,14 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества).





"Беларуськалий" владеет 30% акций терминала Biriu kroviniu terminalas, Удовицкий контролирует 70%.



