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Владимир Макей: "у нас правительство от сохи, а не из палаты лордов". И не возразишь!
Источник материала: Партизан
Глава МИД Владимир Макей рассказал, по какому принципу в Беларуси назначают чиновников.
фото: fishki.net
По словам министра, в Беларуси правительство от сохи, а не из палаты лордов.
Об этом Макей заявил в интервью RT, которое вышло в эфир 12 июля.
Он также отметил, что в Беларуси чиновников не назначают по личным либо политическим предпочтениям.
У нас, можно сказать, правительство от сохи, нежели из палаты лордов,
– заявил Макей.
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Глава МИД Владимир Макей рассказал, по какому принципу в Беларуси назначают чиновников.
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