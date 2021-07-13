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Илва Йоханссон – о визах для белорусов: «Меры против режима не затронут народ Беларуси»

13.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Еврокомиссия не планирует лишить беларусов возможности получать визы.

После внеочередного совместного заседания комитетов Европарламента по иностранным делам 12 июля стало известно о возможной приостановке визового режима для граждан Беларуси в связи с увеличившимся потоком нелегальных мигрантов с территории нашей страны.

Однако в тот же день команда Светланы Тихановской сообщила, что информация о подобной инициативе не подтвердилась. «Мы находимся в постоянном контакте с международными партнерами, и они знают нашу позицию: изоляцию нужно усиливать в отношении режима, а народу Беларуси – помогать», – заявила политик.

Позже ситуацию также прояснила сама еврокомиссар Илва Йоханссон.

– Это (возожные меры ЕС против властей Беларуси, в том числе в рамках визового режима – «С».)  не затронет народ Беларуси, который продолжит пользоваться всеми преимуществами соглашения, включая низкие визовые сборы, – написала еврокомиссар в своем Твиттере.

 
 
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Еврокомиссия не планирует лишить беларусов возможности получать визы.
 
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