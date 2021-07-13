«Если кто-то там решил, что закроют журналистов и станет тихо и спокойно – этого не случилось»

Источник материала: Салiдарнасць

Что происходит сейчас в Минске на «месте TUT.BY».





Почти два месяца прошло с разгрома TUT.BY . После обысков и ареста 15 сотрудников портала, в том числе главного редактора Марины Золотовой и гендиректора Людмилы Чекиной, все сервера были изъяты, счета заморожены, а сайт TUT.BY был заблокирован Мининформации, а МВД Беларуси запустило кампанию по признанию материалов портала экстремистскими.

В итоге большая часть команды вынуждена была уволиться – но поскольку счета ООО «ТУТ БАЙ Медиа» остаются заблокированными, люди все еще не получили зарплаты за май и прочие положенные выплаты. Оставшиеся сотрудники продолжают публикацию материалов в соцсетях, а часть редакции, находящаяся за пределами страны, запустила новое медиа zerkalo.io, где, хоть и в усеченном формате, публикуются важные тексты о политике, экономике и социальной сфере в Беларуси. Спустя час после старта zerkalo.io также заблокировали, однако сайт доступен через VPN.

Договор аренды TUT.BY с собственником офиса также расторгнут. При этом доступа к опечатанным помещениям до сих пор нет , сотрудники не могут забрать свои вещи, а арендодатель – сдать офисы другим фирмам.

«Салідарнасць» прошла по окрестностям бизнес-центра и узнала, как относятся к происходящему минчане, и что сейчас напоминает о многолетней работе здесь крупнейшего информационного портала страны.





…Снаружи бизнес-центра Omega Tower, на первый взгляд, ничего не изменилось. Все та же надпись «Аренда» на фасаде, все тот же госфлаг на крыше, с десяток разноцветных полотнищ на флагштоках внизу. То же, да не то: на этажах, где c 2014 года размещался офис портала, все окна наглухо закрыты и свет в помещениях не горит; а флагшток посередине вызывающе пуст, это замечают и некоторые прохожие.

– Кажется, тут тоже был флаг? – спрашивает какой-то юноша у приятеля.

– Не кажется, а был. Тутбаевский, – оказывается более памятливым тот. – Только на днях сняли.

– Точно, я же читал. И что – всё, всех посадили и закрыли? – задает молодой человек удивительно наивный для Беларуси 2021 года риторический вопрос. Его спутник лишь пожимает плечами.

В небольших кофейнях и закусочных, коих в округе множество, утром почти пусто. Персонал меланхолично соглашается: да, конечно, заметили, что посетителей стало меньше, но в этом, мол, ничего удивительного, летом так почти всегда.

Лишь один из бариста кивает:

– Наверное, я понимаю, о чем вы. Знаете, мы не расспрашиваем клиентов, кто они и где работают, но наверняка среди наших посетителей были и сотрудники TUT.BY, журналисты ведь те еще кофеманы… Теперь людей меньше, и вряд ли только из-за жары.

И атмосфера тоже незаметно изменилась, ушла расслабленность – люди заходят напряженные, нервные, мало кто готов просто поболтать, взяли напиток и побежали. Если кто-то там решил, что закроют журналистов и станет тихо и спокойно – этого не случилось, сейчас словно бы затишье перед бурей.





В самом бизнес-центре в списке арендаторов TUT.BY по-прежнему значится – так же, как и хостинг-провайдер hoster.by, директора которого Сергея Повалишева задержали 18 мая в рамках «дела TUT.BY». (Сейчас он находится в СИЗО КГБ, но команда хостинга все же осторожно надеется, что «ситуация максимально нормализуется»).

Попасть на сами этажи не получится – «вход строго по пропускам». А в разговорах представителей соседних офисов нет-нет, да и проскакивает негромкое признание: «Конечно, страшно – а кому сейчас не страшно, если прийти могут в любой бизнес? Но пока работаем».

У распахнутых дверей Omega Tower девушка в деловом костюме назначает кому-то встречу и подробно объясняет по телефону:

– Да, да, на станции метро Михалово. Вы знаете, где это – там еще бывший офис TUT.BY.

…И вот это «бывший» почему-то царапает больнее всего.