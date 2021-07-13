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«Если кто-то там решил, что закроют журналистов и станет тихо и спокойно – этого не случилось»
13.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Что происходит сейчас в Минске на «месте TUT.BY».
Почти два месяца прошло с
В итоге большая часть команды вынуждена была уволиться – но поскольку счета ООО «ТУТ БАЙ Медиа» остаются заблокированными, люди все еще не получили зарплаты за май и прочие положенные выплаты. Оставшиеся сотрудники продолжают публикацию материалов в соцсетях, а часть редакции, находящаяся за пределами страны,
Договор аренды TUT.BY с собственником офиса также расторгнут. При этом доступа к опечатанным помещениям
«Салідарнасць» прошла по окрестностям бизнес-центра и узнала, как относятся к происходящему минчане, и что сейчас напоминает о многолетней работе здесь крупнейшего информационного портала страны.
…Снаружи бизнес-центра Omega Tower, на первый взгляд, ничего не изменилось. Все та же надпись «Аренда» на фасаде, все тот же госфлаг на крыше, с десяток разноцветных полотнищ на флагштоках внизу. То же, да не то: на этажах, где c 2014 года размещался офис портала, все окна наглухо закрыты и свет в помещениях не горит; а флагшток посередине вызывающе пуст, это замечают и некоторые прохожие.
– Кажется, тут тоже был флаг? – спрашивает какой-то юноша у приятеля.
– Не кажется, а был. Тутбаевский, – оказывается более памятливым тот. – Только на днях сняли.
– Точно, я же читал. И что – всё, всех посадили и закрыли? – задает молодой человек удивительно наивный для Беларуси 2021 года риторический вопрос. Его спутник лишь пожимает плечами.
В небольших кофейнях и закусочных, коих в округе множество, утром почти пусто. Персонал меланхолично соглашается: да, конечно, заметили, что посетителей стало меньше, но в этом, мол, ничего удивительного, летом так почти всегда.
Лишь один из бариста кивает:
– Наверное, я понимаю, о чем вы. Знаете, мы не расспрашиваем клиентов, кто они и где работают, но наверняка среди наших посетителей были и сотрудники TUT.BY, журналисты ведь те еще кофеманы… Теперь людей меньше, и вряд ли только из-за жары.
И атмосфера тоже незаметно изменилась, ушла расслабленность – люди заходят напряженные, нервные, мало кто готов просто поболтать, взяли напиток и побежали. Если кто-то там решил, что закроют журналистов и станет тихо и спокойно – этого не случилось, сейчас словно бы затишье перед бурей.
В самом бизнес-центре в списке арендаторов TUT.BY по-прежнему значится – так же, как и хостинг-провайдер hoster.by, директора которого Сергея Повалишева задержали 18 мая в рамках «дела TUT.BY». (Сейчас он находится в СИЗО КГБ, но команда хостинга все же осторожно надеется, что «ситуация максимально нормализуется»).
Попасть на сами этажи не получится – «вход строго по пропускам». А в разговорах представителей соседних офисов нет-нет, да и проскакивает негромкое признание: «Конечно, страшно – а кому сейчас не страшно, если прийти могут в любой бизнес? Но пока работаем».
У распахнутых дверей Omega Tower девушка в деловом костюме назначает кому-то встречу и подробно объясняет по телефону:
– Да, да, на станции метро Михалово. Вы знаете, где это – там еще бывший офис TUT.BY.
…И вот это «бывший» почему-то царапает больнее всего.
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Что происходит сейчас в Минске на «месте TUT.BY».
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