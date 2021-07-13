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Лукашенко вновь летит на встречу к Путину

13.07.2021 09:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Лукашенко вновь летит на встречу к Путину

Как сообщает подконтрольный белорусским властям «Пул первого», стороны «обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику».

«Этот визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов», — подчеркнули в телеграмм-канале.

 
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Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко.
 
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