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В Гомеле утонул подросток

13.07.2021 09:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в Соже утонул подросток 2005 года рождения, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сигнал о том, что на реке по ул.Григория Денисенко тонет парень, поступил 12 июля в 18.18. К моменту, когда спасатели прибыли к месту вызова, работники ОСВОД обнаружили и достали из воды подростка. Он был без сознания. Работники медицинской службы пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС и врачи скорой медицинской помощи проводили реанимационные действия, однако безрезультатно. В 18.53 констатировали смерть парня.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В управлении добавили, что 12 июля в области работники ОСВОД спасли на воде двух человек. В Речице на Днепре - женщину 1969 года рождения, в Рогачеве - мужчину 1978 года рождения.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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13 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в Соже утонул подросток 2005 года рождения, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС. Сигнал о том, что...
 
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