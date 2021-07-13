В Гомеле утонул подросток

Источник материала: БелТА

13 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в Соже утонул подросток 2005 года рождения, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сигнал о том, что на реке по ул.Григория Денисенко тонет парень, поступил 12 июля в 18.18. К моменту, когда спасатели прибыли к месту вызова, работники ОСВОД обнаружили и достали из воды подростка. Он был без сознания. Работники медицинской службы пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС и врачи скорой медицинской помощи проводили реанимационные действия, однако безрезультатно. В 18.53 констатировали смерть парня.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В управлении добавили, что 12 июля в области работники ОСВОД спасли на воде двух человек. В Речице на Днепре - женщину 1969 года рождения, в Рогачеве - мужчину 1978 года рождения.-0-