ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске легковушка врезалась в стоящий грузовик - водитель погиб

13.07.2021 09:27 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка въехала в стоящий грузовик - водитель погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, 12 июля около 21.20 водитель автомобиля "Ауди" 1988 года рождения двигался по улице Громова со стороны улицы Белецкого в направлении улицы Есенина. Вблизи дома №14 он совершил наезд на припаркованный грузовой автомобиль "Ман", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель легковушки скончался.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости повышенного внимания при управлении транспортом, а также неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.-0-

В Минске легковушка врезалась в стоящий грузовик - водитель погиб
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости повышенного внимания при управлении транспортом, а также неукоснительного соблюдения правил дорожного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчане просят МВД «взяться» за собачников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by