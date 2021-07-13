В Минске легковушка врезалась в стоящий грузовик - водитель погиб

Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка въехала в стоящий грузовик - водитель погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, 12 июля около 21.20 водитель автомобиля "Ауди" 1988 года рождения двигался по улице Громова со стороны улицы Белецкого в направлении улицы Есенина. Вблизи дома №14 он совершил наезд на припаркованный грузовой автомобиль "Ман", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель легковушки скончался.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости повышенного внимания при управлении транспортом, а также неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.-0-





Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома