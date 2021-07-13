Макей: Беларусь заинтересована в сбалансированной политике со странами, которые видят ее в качестве партнера

Источник материала: ОНТ

Беларусь заинтересована в сбалансированной политике с теми странами, которые хотят видеть ее в качестве партнера. Такую позицию высказал министр иностранных дел Беларуси. Владимир Макей в интервью телеканалу RT.

Речь в первую очередь о взаимовыгодном взаимодействии с соблюдением всех международных норм права. Несмотря на колоссальное внешнее давление и зачастую недружественные выпады отдельных стран политику многовекторности Беларусь сохранит, заявил министр.

Налажено и будет углубляться сотрудничество со странами Азии, Африканского континента.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Поэтому в сухом остатке понятие многовекторности остается. И считаю, что мы не должны отказываться от этого принципа. Но в то же время мы понимаем, что векторы могут быть разной длины и направленности. И есть направления, где мы просто обязаны иметь более тесные интеграционные контакты, связи во всех сферах и областях».

Что касается будущего Беларуси и России, то, как пояснил министр, оно прописано в Договоре о создании Союзного государства. Там сказано о тесном и взаимовыгодном сотрудничестве в различных сферах.

Глава белорусского МИД отметил, что в документе – конкретные шаги, которые в прошлом не были сделаны. Поэтому на определённом этапе странам пришлось вернуться к подготовке союзных программ, карт по углублению интеграции.

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