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Макей: Беларусь заинтересована в сбалансированной политике со странами, которые видят ее в качестве партнера
Источник материала: ОНТ
Беларусь заинтересована в сбалансированной политике с теми странами, которые хотят видеть ее в качестве партнера. Такую позицию высказал министр иностранных дел Беларуси. Владимир Макей в интервью телеканалу RT.
Речь в первую очередь о взаимовыгодном взаимодействии с соблюдением всех международных норм права. Несмотря на колоссальное внешнее давление и зачастую недружественные выпады отдельных стран политику многовекторности Беларусь сохранит, заявил министр.
Налажено и будет углубляться сотрудничество со странами Азии, Африканского континента.
Что касается будущего Беларуси и России, то, как пояснил министр, оно прописано в Договоре о создании Союзного государства. Там сказано о тесном и взаимовыгодном сотрудничестве в различных сферах.
Глава белорусского МИД отметил, что в документе – конкретные шаги, которые в прошлом не были сделаны. Поэтому на определённом этапе странам пришлось вернуться к подготовке союзных программ, карт по углублению интеграции.
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Макей: Беларусь заинтересована в сбалансированной политике со странами, которые видят ее в качестве партнера
Беларусь заинтересована в сбалансированной политике с теми странами, которые хотят видеть ее в качестве партнера. Такую позицию высказал министр иностранных дел...
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