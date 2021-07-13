Лукашенко сегодня встретится с Путиным

Источник материала: ОНТ

13 июля в Санкт-Петербурге (Россия) пройдет встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Главы государств в ходе встречи должны обсудить международную проблематику и развитие сотрудничества в различных направлениях.

Данный визит продолжит практику регулярных встреч лидеров двух стран для обсуждения актуальных вопросов.

Фото: Пул Первого

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