|
Лукашенко сегодня встретится с Путиным
Источник материала: ОНТ
13 июля в Санкт-Петербурге (Россия) пройдет встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом
Главы государств в ходе встречи должны обсудить международную проблематику и развитие сотрудничества в различных направлениях.
Данный визит продолжит практику регулярных встреч лидеров двух стран для обсуждения актуальных вопросов.
Фото: Пул Первого
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 июля в Санкт-Петербурге (Россия) пройдет встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)