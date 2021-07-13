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Беларусь вернулась к волнообразному плато заболеваемости COVID-19
Источник материала: ОНТ
За последние сутки COVID-19 подтвердился у 689 пациентов. В Беларуси продолжается массовая вакцинация, в том числе иностранцев.
Уже привито более 1 млн белорусов. Поликлиники, предприятия, рынки и торговые центры – мест, где можно получить прививку, достаточно как в столице, так и в регионах.
С приходом лета темпы вакцинации выросли – кому-то прививка нужна для выезда на курорт, кто-то предпочитает «отлежаться» дома в отпуске, если будут побочные реакции.
Привиться в нашей стране смогут и иностранцы. Уже послезавтра вступает в силу соответствующий указ Президента.
В Минздраве рассказали об алгоритме действий. Иностранцам нужно зарегистрироваться на специальном портале. После подтверждения появится информация про дату, время и место. Пункты есть во всех регионах страны.
Для вакцинации иностранцев в Беларуси будет использоваться «Спутник V». Для наших граждан также доступен китайский «Синофарм».
Что касается «Спутника», то он одобрен в 67 странах. Как утверждают разработчики, вакцина эффективна против новых штаммов ковида.
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За последние сутки COVID-19 подтвердился у 689 пациентов. В Беларуси продолжается массовая вакцинация, в том числе иностранцев. Уже привито более 1 млн белорусов....
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