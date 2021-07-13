Беларусь вернулась к волнообразному плато заболеваемости COVID-19

Источник материала: ОНТ

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 689 пациентов. В Беларуси продолжается массовая вакцинация, в том числе иностранцев.

Уже привито более 1 млн белорусов. Поликлиники, предприятия, рынки и торговые центры – мест, где можно получить прививку, достаточно как в столице, так и в регионах.

С приходом лета темпы вакцинации выросли – кому-то прививка нужна для выезда на курорт, кто-то предпочитает «отлежаться» дома в отпуске, если будут побочные реакции.

Людмила Кеда, начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома: «Если говорить про уязвимые контингенты, то уже работников здравоохранения вакцинировано более 60%. Также активно вакцинируются работники социального обслуживания, образования. В учреждениях с круглосуточным пребыванием у нас вакцинировано более 90% людей, находящихся в этих учреждениях. Также в настоящий момент мы делаем акцент на вакцинацию населения с хроническими заболеваниями».

Привиться в нашей стране смогут и иностранцы. Уже послезавтра вступает в силу соответствующий указ Президента.

В Минздраве рассказали об алгоритме действий. Иностранцам нужно зарегистрироваться на специальном портале. После подтверждения появится информация про дату, время и место. Пункты есть во всех регионах страны.

Марина Шилович, заведующая отделом эпидемиологии Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: «У нас согласовано уже 166 пунктов вакцинации. Это почти в каждом районе области, за исключением Дрогичинского. Эти пункты такие же, как и для наших граждан. Если будет много обращений, будем думать, чтобы выделить отдельно, чтобы не смешивались, и никто никому не мешал».

Для вакцинации иностранцев в Беларуси будет использоваться «Спутник V». Для наших граждан также доступен китайский «Синофарм».

Что касается «Спутника», то он одобрен в 67 странах. Как утверждают разработчики, вакцина эффективна против новых штаммов ковида.

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