Опасность чеснока: кому его категорически нельзя?

Источник материала: ОНТ

Многие знают, что чеснок обладает массой полезных свойств. С его помощью проводят профилактику в осенне-зимний период либо лечатся при простуде. Рассказываем, какую пользу может принести чеснок, а также о том, кому его употреблять категорически нельзя.



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Существует теория, что чеснок во время простуды помогает человеку выздороветь благодаря своим иммуностимулирующим свойствам. Диетологи же утверждают, что у него таковых нет. Хотя аллицин, входящий в состав чеснока, все-таки поможет справиться с недугом благодаря противовирусным свойствам.

Важно отметить, что чеснок относят к категории продуктов, которые богаты природными фитонцидами. Это летучие биологически активные вещества, которые убивают бактерии.



Фото: naked-science.ru

Ученые отмечают, что те, кто регулярно употребляют чеснок в пищу, снижают риск развития заболеваний сердца. Чеснок обладает массой полезных свойств, но подходит он не всем, да и в количестве потребления себя нужно ограничить.



Фото: datchnik.ru

Если вы будете есть больше трех зубчиков чеснока в день, то у вас могут появиться тошнота, желудочные спазмы, диарея, головные боли и т.д. Конечно, такой продукт не следует употреблять натощак. Особенно это касается тех, у кого повышенная кислотность желудочного сока. Ведь в таком случае возможно обострение язвы желудка.

Следует иметь в виду, что чеснок считается достаточно агрессивным продуктом. Часто его употреблять категорически не рекомендуется.



Фото: kupffer.com.ua

Кроме того, есть ряд заболеваний, при которых употребление чеснока нужно ограничить до минимума: язвенная болезнь желудка, панкреатит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, желчнокаменная болезнь. Из-за стимуляции выделения желудочного сока и желчи эти заболевания могут перейти в острую фазу. Берегите свое здоровье!

По материалам сайта kp.ru

Фото: sayyes.com.ua

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