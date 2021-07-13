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«Белавиа» расширяет географию полетов
Источник материала: ОНТ
План действий в условиях санкционного давления разработала авиакомпания «Белавиа».
Она расширяет географию полетов. Это приоритетная задача.
Так, уже увеличили частоту полетов в Стамбул, Тбилиси и Батуми, а также количество чартерных рейсов в Египет и Турцию.
Прорабатывается вопрос увеличения количества рейсов в Казахстан. Чтобы обеспечить потребности людей, также к полетам в Минск активно привлекаются иностранные авиаперевозчики.
Такая работа ведется с Объединенными Арабскими Эмиратами, Сербией, Азербайджаном, Катаром. В ближайшее время ожидается открытие регулярных рейсов кыргызской авиакомпании по маршруту Бишкек – Минск – Бишкек.
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План действий в условиях санкционного давления разработала авиакомпания «Белавиа». Она расширяет географию полетов. Это приоритетная задача. Так, уже увеличили...
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