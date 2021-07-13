«Белавиа» расширяет географию полетов

Источник материала: ОНТ

План действий в условиях санкционного давления разработала авиакомпания «Белавиа».

Она расширяет географию полетов. Это приоритетная задача.

Так, уже увеличили частоту полетов в Стамбул, Тбилиси и Батуми, а также количество чартерных рейсов в Египет и Турцию.

Прорабатывается вопрос увеличения количества рейсов в Казахстан. Чтобы обеспечить потребности людей, также к полетам в Минск активно привлекаются иностранные авиаперевозчики.

Такая работа ведется с Объединенными Арабскими Эмиратами, Сербией, Азербайджаном, Катаром. В ближайшее время ожидается открытие регулярных рейсов кыргызской авиакомпании по маршруту Бишкек – Минск – Бишкек.

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