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«Белавиа» расширяет географию полетов

13.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белавиа» расширяет географию полетов

План действий в условиях санкционного давления разработала авиакомпания «Белавиа».

Она расширяет географию полетов. Это приоритетная задача.  

Так, уже увеличили частоту полетов в Стамбул, Тбилиси и Батуми, а также количество чартерных рейсов в Египет и Турцию.

Прорабатывается вопрос увеличения количества рейсов в Казахстан. Чтобы обеспечить потребности людей, также к полетам в Минск активно привлекаются иностранные авиаперевозчики.

Такая работа ведется с Объединенными Арабскими Эмиратами, Сербией, Азербайджаном, Катаром. В ближайшее время ожидается открытие регулярных рейсов кыргызской авиакомпании по маршруту Бишкек – Минск – Бишкек.

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Теги: Минск
 
 
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План действий в условиях санкционного давления разработала авиакомпания «Белавиа». Она расширяет географию полетов. Это приоритетная задача.   Так, уже увеличили...
 
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