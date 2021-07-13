«Спутник» покинули все футболисты. Либо будет перенос матча с брестским «Динамо» и попытка за неделю что-то собрать – либо ликвидация

«Ну и свежатина из «Спутника» – все оставшиеся футболисты (коих там было буквально 2-3 человека) также покинули клуб. Равно как и работники клуба. Очевидно, что играть в 16 туре речицкая команда не будет.





Игра «Спутника» против брестского «Динамо» должна состояться в пятницу в 18:45. Пока информации о ее отмене не поступало. И либо будет перенос и попытка за неделю что-то собрать – либо ликвидация. С учетом необходимости перед тем как подписывать новых игроков расплатиться с ушедшими (особенно теми, кто получал статус свободных агентов через АБФФ) – прогноз негативный», – говорится в сообщении.





Напомним, что 9 июля 8 игроков «Спутника» покинули клуб. Ранее уже появлялась информация о том, что речицкий клуб из-за финансовых трудностей, вероятно, не доиграет чемпионат.





1 июня 19 представителей «Спутника» подписали провластное письмо.



