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«Спутник» покинули все футболисты. Либо будет перенос матча с брестским «Динамо» и попытка за неделю что-то собрать – либо ликвидация

13.07.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Спутник», вероятно, прекратит свое существование, передает Telegram-канал «Серебряный век»

«Ну и свежатина из «Спутника» – все оставшиеся футболисты (коих там было буквально 2-3 человека) также покинули клуб. Равно как и работники клуба. Очевидно, что играть в 16 туре речицкая команда не будет.

Игра «Спутника» против брестского «Динамо» должна состояться в пятницу в 18:45. Пока информации о ее отмене не поступало. И либо будет перенос и попытка за неделю что-то собрать – либо ликвидация. С учетом необходимости перед тем как подписывать новых игроков расплатиться с ушедшими (особенно теми, кто получал статус свободных агентов через АБФФ) – прогноз негативный», – говорится в сообщении.

Напомним, что 9 июля 8 игроков «Спутника» покинули клуб. Ранее уже появлялась информация о том, что речицкий клуб из-за финансовых трудностей, вероятно, не доиграет чемпионат.

1 июня 19 представителей «Спутника» подписали провластное письмо.
 
 
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