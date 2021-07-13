Самый известный пленный: когда в Щучине установят памятник Шарлю де Голлю

Макет памятника президенту Франции Шарлю де Голлю в Щучине

© Sputnik / Инна Гришук





Памятник одному из самых известных французский политиков изготовят за счет спонсорской помощи французской фирмы.





рассказала Sputnik заместитель председателя Щучинского райисполкома Елена Пасюта, для подписания нужных документов в Щучин приехала французская делегация, среди гостей были посол Франции Николя де Лакост, а также директор ИООО "Седон БЛР" Онган Мордениз – спонсор проекта. Трехстороннее оглашение подписали спонсор, Щучинское ЖКХ и художественный комбинат, который в ближайшее время займется изготовлением памятника. Уже известны примерные сроки работ. Отлить памятник в бронзе планируется до конца октября, а открыть его – в ноябре в присутствии посла Франции и представителей французского посольства. Если получится – пригласить на церемонию открытия внука Шарля де Голля. КакSputnik заместитель председателя Щучинского райисполкома Елена Пасюта, для подписания нужных документов в Щучин приехала французская делегация, среди гостей были посол Франции Николя де Лакост, а также директор ИООО "Седон БЛР" Онган Мордениз – спонсор проекта. Трехстороннее оглашение подписали спонсор, Щучинское ЖКХ и художественный комбинат, который в ближайшее время займется изготовлением памятника. Уже известны примерные сроки работ. Отлить памятник в бронзе планируется до конца октября, а открыть его – в ноябре в присутствии посла Франции и представителей французского посольства. Если получится – пригласить на церемонию открытия внука Шарля де Голля.





Во время визита для французской делегации организовали экскурсию по музею истории Щучинщины, особый интерес у французских гостей вызвала экспозиция, посвященная Шарлю де Голлю. Посол Франции Николя Лакост подарил музею редкие фотографии известного политика еще в звании капитана, а также фото, запечатлевшие быт пленных французов в щучинских казармах. Редкие снимки были куплены на аукционе.

Шарль де Голль в образе капитана

Пока на месте будущего памятника Шарлю де Голлю установили закладной камень. Он находится на площадке возле щучинского завода "Автопровод", в одном из корпусов которого в военное время находились казармы для пленных французов. Скульптура будет находиться за пределами территории предприятия и обещает стать еще одной точкой притяжения иностранных туристов.

Как будет выглядеть памятник Шарлю де Голлю, в Щучине определили еще осенью прошлого года. Лучшую работу выбирала конкурсная комиссия. В будущей скульптурной композиции известного французского политика покажут молодым капитаном 33-го полка, который стоит, скрестив руки на груди. Звание капитана он носил, когда оказался в немецком лагере для военнопленных в Щучине.

Высота скульптуры составит около 2,5 метра. Фоном послужит полукруглая стена, которая станет символом пути от простого пленного до лидера французского сопротивления и политического деятеля. По обе стороны от скульптуры установят две стелы. На одной будут описаны события, которым посвящен мемориал, на другой – изображены символы президента Французской Республики.

Самый известный щучинский пленный

Шарль де Голль был узником немецкого лагеря для военнопленных в белорусском Щучине в годы Первой мировой войны – с июля по сентябрь 1916 года. Казармы, в которых жили французские пленные, находились в главном корпусе бывшей лесопилки князей Друцких-Любецких. Сейчас здесь располагаются производственные помещения завода "Автопровод".

Идея установить памятную доску или памятник возникла несколько лет назад, когда появились точные доказательства, что местом заключения известного политика был именно город Щучин Гродненской области.