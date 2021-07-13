Поставка газа по «Северному потоку» остановилась

РИА Новости. Об этом со ссылкой на данные операторов принимающей газотранспортной системы сообщает





Информация на сайтах операторов трубопроводов Nel и Opal, сухопутных продолжений «Северного потока», свидетельствует, что поставки полностью прекращены с 7 часов по московскому времени.





Ранее оператор газопровода Nord Stream AG сообщил, что график и план работ были согласованы с партнерами компании и своевременно раскрыты в соответствии с регламентом.



