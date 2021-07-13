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Летит в Питер. В чем экстренность встречи Путина и Лукашенко?
13.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Во вторник утром стало известно, что белорусский правитель летит к российскому коллеге на незапланированные переговоры в Санкт-Петербург.
Сообщается, что они «обсудят развитие сотрудничества в различных сферах и международную проблематику». БЕЛТА, при этом, выделяет: «Данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов».
При этом, как сообщает телеграм-канал «Пул №3», приближенный к президенту России, в графике Владимира Путина на эту неделю никакой встречи с Александром Лукашенко не значилось. Кроме того, накануне, общаясь с журналистами, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков ничего о возможности переговоров с правителем Беларуси не говорил.
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Во вторник утром стало известно, что белорусский правитель летит к российскому коллеге на незапланированные переговоры в Санкт-Петербург.
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