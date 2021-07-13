ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Летит в Питер. В чем экстренность встречи Путина и Лукашенко?

13.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Во вторник утром стало известно, что белорусский правитель летит к российскому коллеге на незапланированные переговоры в Санкт-Петербург.

Летит в Питер. В чем экстренность встречи Путина и Лукашенко?

Сообщается, что они «обсудят развитие сотрудничества в различных сферах и международную проблематику». БЕЛТА, при этом, выделяет: «Данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов».

При этом, как сообщает телеграм-канал «Пул №3», приближенный к президенту России, в графике Владимира Путина на эту неделю никакой встречи с Александром Лукашенко не значилось. Кроме того, накануне, общаясь с журналистами, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков ничего о возможности переговоров с правителем Беларуси не говорил.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник утром стало известно, что белорусский правитель летит к российскому коллеге на незапланированные переговоры в Санкт-Петербург.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лосёнок упал в битум в Докшицком районе. И вот что сделали спасатели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by