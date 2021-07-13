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Репрессии против независимых медиа: в Гомеле пришли к бухгалтеру «Сильных новостей»
13.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
После нескольких дней «передышки» в Беларуси снова начались обыски у медийщиков.
Во вторник утром силовики из уголовного розыска пришли к бухгалтеру «Сильных новостей» Анне Стрельченко. С чем связан обыск,
Напомним, в минувшую пятницу сотрудники этой гомельской редакции, которые делают мощнейшее региональное медиа,
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После нескольких дней «передышки» в Беларуси снова начались обыски у медийщиков.
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