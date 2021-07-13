Репрессии против независимых медиа: в Гомеле пришли к бухгалтеру «Сильных новостей»

Источник материала: Салiдарнасць

После нескольких дней «передышки» в Беларуси снова начались обыски у медийщиков.

Во вторник утром силовики из уголовного розыска пришли к бухгалтеру «Сильных новостей» Анне Стрельченко. С чем связан обыск, отмечает издание, пока неизвестно.





Напомним, в минувшую пятницу сотрудники этой гомельской редакции, которые делают мощнейшее региональное медиа, подверглись обыскам . Изъята вся техника. К счастью, задержан никто не был.