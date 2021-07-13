В Беларуси разгоняется инфляция – майонез, картошка, соль и еще что подорожало больше всего

Источник материала: Салiдарнасць

За шесть месяцев этого года инфляция составила 5,8%. Однако многие товары и услуги подорожали намного заметнее, чем средний показатель, пишет Zerkalo.io .





Из продуктов в лидерах по росту цен с начала этого года оказались в том числе овощи, многие из которых выращивают в Беларуси, сладости, мясные продукты, крупы, соль. Существенно подорожали за полгода стройматериалы и лекарства. Зато упали цены, по официальной статистике, на рис и сахар.

В топ-5 по подорожанию среди продуктов оказались свекла (+175,4%), морковь (+121,7%), картошка (+121,6%), свежая белокочанная капуста (+108,8%), репчатый лук (+52%). Эти все позиции выращивают в Беларуси, а также завозят из-за границы.

Сейчас цены на овощи в магазинах «кусаются». К примеру, 9 июля морковь стоила в диапазоне 2,6−4,2 рубля за килограмм в службах доставки (была израильская, голландская, израильская). Белорусскую найти проблематично.

Свежую свеклу предлагали от 3,4 рубля за килограмм, были варианты дороже 5 рублей. В продаже много свеклы из России. Килограмм репчатого лука обойдется от 1,6 рубля за килограмм (Узбекистан). В некоторых торговых сетях был российский лук, цена — от 2 рублей и выше.

Среди лидеров по росту цен в январе-июне также оказались виноград (+45,9%), груши (23,8%), растительное масло, кроме оливкового (+23%), майонез (+20%), соленая сельдь (+18,9%).

Заметно подорожали с начала года также кондитерские изделия — на 8,6%. К примеру, вафли стали дороже на 17,3%, халва — на 14,8%, карамель — на 13,2%, пряники — на 11,4%, печенье и мармелад — на 11,2%, зефир — на 6,2%.

Из круп заметно выросли с начала года цены на гречку — на 13,2%, перловка — на 7,3%, крупа манная — на 4,7%. Овсяные и кукурузные хлопья стали дороже на 4,3%. При этом рис на 1,3% стал дешевле.

Мясо и мясные продукты за январь-июнь подорожали на 5,5%. К примеру, полуфабрикаты из мяса птицы (+14,6%), субпродукты из птицы (+12,4%), фарш мясной (+9,4%), котлеты мясные (+8,2%), куры, цыплята, включая бройлеров (+7,4%), свинина, кроме бескостного мяса — на 6,7%, свинина бескостная — на 6,6%, рагу, набор из свинины — на 4%, сало, грудинка — на 3,9%, говядина бескостная — на 3,8%. Колбаса полукопченая, варено-копченая стала доступнее на 1,9% с начала года, свинина тушеная консервированная — на 4,2%, а такая же говядина — на 3%.

Рыба и рыбопродукты стали дороже на 8,1%, хлеб, батон из муки пшеничной первого сорта — на 5,2%, а высшего сорта — на 4,7%, молоко и молочные продукты — на 1,7%. При этом сыр твердый, полутвердый стал дешевле на 1,6%.

Пищевая соль стала дороже на 10,2%, а сахар подешевел на 0,2%.

Как рванули цены на лекарства и стройматериалы

С начала года лекарства подорожали на 14,2%. К примеру, цены на средства для лечения дыхательной системы выросли за 6 месяцев на 16,3%, а на средства для лечения нервной системы — на 15,4%.

Напомним, с 1 января подняли ставки налога на добавленную стоимость на ввоз и продажу лекарств и медицинских изделий, что отразилось на розничных ценах, а также на стоимости некоторых медуслуг.

Билеты в цирк подорожали за полгода на 35,9%. Зато страховки на легковые автомобили подешевели на 3,8%.

Бензин стал дороже с начала года на 10,9%. Строительные материалы подорожали на 6,8%. К примеру, цены на пиломатериалы (хвойные обрезные и необрезные) выросли на 26,4%, а на строительные детали и конструкции из дерева, шпона, мелкодисперсной фракции (МДФ) — на 18,9%. Строительные детали и конструкции из ПВХ, алюминия стали дороже на 10,5%.

Нацбанк: регулируемые цены и тарифы выросли на 9,6%

Годовая инфляция в июне разогналась до 9,9% (к аналогичному месяцу 2020 года). В Нацбанке отмечают, что регулируемые государством цены и тарифы выросли на 9,6% в годовом выражении (июнь к июню). Так, в лидерах по росту цен в годовом выражении оказались майонез (+30,8%), лекарства (+22,6%), нерегулируемый пассажирский транспорт (+21,5%), услуги по охране жилья (+20,8%), масло и жиры (+20,8%), куриные яйца (+19,4%).

При этом пшеничная мука за это время, по официальной статистике, за это время подешевела на 0,3%.

Напомним, эксперты Евразийского банка развития прогнозируют, что годовая инфляция в Беларуси в ближайшие месяцы с высокой вероятностью останется выше 9% годовых.

В ЕАБР видят как минимум две основные причины разогнавшейся инфляции. Одна из них: ускорение роста цен происходит из-за роста мировых цен на энергоносители, продовольствие, металлы, строительные материалы, что увеличивает издержки белорусских организаций и транслируется в потребительские цены.

Вторая причина — растущие инфляционные ожидания, из-за которых на ситуацию с повышением цен не сможет особо повлиять в сторону улучшения наблюдаемое с середины апреля укрепление белорусского рубля.