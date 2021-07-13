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Белстат рассказал, что больше всего подорожало и подешевело в июне. Угадаете, кто в лидерах?

13.07.2021 09:43 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Белстат рассказал, что больше всего подорожало и подешевело в июне. Угадаете, кто в лидерах?
фото: Myfin.by

В лидерах по росту цен — свекла и капуста

Вот так выглядит топ-5 продуктов, цены на которые в июне выросли больше всего:

  • свекла (+ 67,09%);
  • капуста (+ 50,01%);
  • картофель (+ 45,51%);
  • морковь (+ 29,46%);
  • лук репчатый (+ 16,96%).

Как видим, весь список состоит из плодоовощной продукции. Здесь свою роль в инфляции сыграл сезонный фактор: прошлогодние запасы почти съедены, их место на прилавках занимает свежий урожай, который в начале лета стоит дороже.

Фото: Myfin.by

Больше всего подешевели огурцы и помидоры

Но этот же сезонный фактор позволил сэкономить на некоторых позициях в чеке. Топ-5 позиций, которые больше всего упали в цене в июне:

  • огурцы (- 44,03%);
  • помидоры (- 19,6%);
  • бананы (- 14,68%);
  • перец (- 13,95%);
  • чеснок (- 8,98%).

Во многом благодаря томатно-огуречной дефляции в целом овощи подорожали в июне на 0,88%, фрукты же стали стоить дешевле в среднем на 5,02%.

 
 
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Белстат рассказал, что подорожало, а что подешевело в июне. В лидерах по росту цен свекла, капуста и картошка. Напомним, в первый месяц лета инфляция составила 0,7%....
 
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