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Белстат рассказал, что больше всего подорожало и подешевело в июне. Угадаете, кто в лидерах?
Источник материала: Myfin
В лидерах по росту цен — свекла и капуста
Вот так выглядит топ-5 продуктов, цены на которые в июне выросли больше всего:
Как видим, весь список состоит из плодоовощной продукции. Здесь свою роль в инфляции сыграл сезонный фактор: прошлогодние запасы почти съедены, их место на прилавках занимает свежий урожай, который в начале лета стоит дороже.
Больше всего подешевели огурцы и помидоры
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