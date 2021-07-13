Белстат рассказал, что больше всего подорожало и подешевело в июне. Угадаете, кто в лидерах?

Источник материала: Myfin



фото: Myfin.by

В лидерах по росту цен — свекла и капуста

Вот так выглядит топ-5 продуктов, цены на которые в июне выросли больше всего:

свекла (+ 67,09%);

капуста (+ 50,01%);

картофель (+ 45,51%);

морковь (+ 29,46%);

лук репчатый (+ 16,96%).

Как видим, весь список состоит из плодоовощной продукции. Здесь свою роль в инфляции сыграл сезонный фактор: прошлогодние запасы почти съедены, их место на прилавках занимает свежий урожай, который в начале лета стоит дороже.

Фото: Myfin.by

Больше всего подешевели огурцы и помидоры



Но этот же сезонный фактор позволил сэкономить на некоторых позициях в чеке. Топ-5 позиций, которые больше всего упали в цене в июне:

огурцы (- 44,03%);

помидоры (- 19,6%);

бананы (- 14,68%);

перец (- 13,95%);

чеснок (- 8,98%).

Во многом благодаря томатно-огуречной дефляции в целом овощи подорожали в июне на 0,88%, фрукты же стали стоить дешевле в среднем на 5,02%.

