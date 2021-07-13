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Лосёнок упал в битум в Докшицком районе. И вот что сделали спасатели

13.07.2021 09:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. История счастливого спасения. Упавшему в битум лосенку помогли в Докшицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лосёнок упал в битум в Докшицком районе. И вот что сделали спасатели

Лосёнок упал в битум в Докшицком районе. И вот что сделали спасатели

Лосёнок упал в битум в Докшицком районе. И вот что сделали спасатели

Обессиленное животное обнаружили в лесу. Самостоятельно выбраться из ловушки лесной житель не мог. На помощь пришли спасатели. Пласт за пластом они снимали битум с тела лосенка, после его перенесли в тень и накормили молоком. 

Лосёнок упал в битум в Докшицком районе. И вот что сделали спасатели

Лосёнок упал в битум в Докшицком районе. И вот что сделали спасатели

Лосёнок упал в битум в Докшицком районе. И вот что сделали спасатели

Животное осмотрел ветврач, дальше наблюдать за малышом будут работники общества охотников и рыболов. 

 
 
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Новости Беларуси. История счастливого спасения. Упавшему в битум лосенку помогли в Докшицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 
 
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