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Лосёнок упал в битум в Докшицком районе. И вот что сделали спасатели
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. История счастливого спасения. Упавшему в битум лосенку помогли в Докшицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обессиленное животное обнаружили в лесу. Самостоятельно выбраться из ловушки лесной житель не мог. На помощь пришли спасатели. Пласт за пластом они снимали битум с тела лосенка, после его перенесли в тень и накормили молоком.
Животное осмотрел ветврач, дальше наблюдать за малышом будут работники общества охотников и рыболов.
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Новости Беларуси. История счастливого спасения. Упавшему в битум лосенку помогли в Докшицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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