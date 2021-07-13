ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Летали уже более 55 раз. Авиация МЧС Беларуси продолжает работать на тушении пожаров в Турции

13.07.2021 09:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авиация МЧС Беларуси продолжает оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летали уже более 55 раз. Авиация МЧС Беларуси продолжает работать на тушении пожаров в Турции

Два борта Ми-8 с площадок Сеферихисар и Кешан уже совершили 55 полетов и свыше 150 сбросов воды. В небе экипажи провели больше 70 часов. Кроме того, наши вертолеты помогали в доставке турецких спасателей к местам ликвидации пожаров.

Летали уже более 55 раз. Авиация МЧС Беларуси продолжает работать на тушении пожаров в Турции

Белорусские специалисты в рамках международного сотрудничества уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. Авиация МЧС задействовалась в тушении лесных пожаров на территории Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Авиация МЧС Беларуси продолжает оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два борта Ми-8...
 
Новости дня
Новости разные
 
Репрессии против независимых медиа: в Гомеле пришли к бухгалтеру «Сильных новостей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by