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За 3 недели жары в Беларуси пострадали около 200 человек. Температура воздуха приближается к рекордным значениям

13.07.2021 09:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Аномальная жара. В Беларуси температура воздуха приближается к рекордным значениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 июля местами по стране до +36 °С.

За 3 недели жары в Беларуси пострадали около 200 человек. Температура воздуха приближается к рекордным значениям

Медики отмечают рост обращений пациентов с тепловыми ударами. За три недели пострадали около 200 человек. Почти 50 потребовалась госпитализация. Среди обратившихся немало детей. С каждым днем осложняется обстановка и в экосистемах. Запреты и ограничения на посещение лесов уже введены на большей части страны.

За 3 недели жары в Беларуси пострадали около 200 человек. Температура воздуха приближается к рекордным значениям

В оранжевом и красном цвете почти 90 районов. Сейчас ведется активный мониторинг ситуации как с земли, так и при помощи авиации. Поэтому не исключено, что на фоне жаркой погоды список запретных зон увеличится. Ознакомиться с перечнем пожароопасных территорий можно на официальном сайте Министерства лесного хозяйства.

Нарушителей ожидает предупреждение или штраф до 870 рублей.

 
 
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Новости Беларуси. Аномальная жара. В Беларуси температура воздуха приближается к рекордным значениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 июля местами...
 
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