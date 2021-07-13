«Очень жаль белорусов, сколько вам еще предстоит жить в таком аду!» Шоумен из РФ в шоке от запрета посетить «Славянский базар»

Известный российский шоумен Сергей Соседов очень жестко отреагировал на запрет белорусских властей в посещении «Славянского базара».





На своей странице в соцсети он написал, что фестиваль «мне всегда нравился» и нынешний визит в Витебск мог стать 21-м.

Также Соседов заявил, что причины отказа ему известны.





«Они очень мелкие и подлые. Мининформ Беларуси, который курирует администрация президента, отомстило мне за мой отказ участвовать в белорусском шоу «Х-Фактор» (а отказался я по множеству причин, важнейшая из которых — общественно-политическая ситуация в Беларуси)», — подчеркнул он.