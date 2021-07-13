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Житель Солигорска приговорен к ограничению свободы за оскорбление могилевского милиционера

13.07.2021 09:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вынесен приговор жителю Солигорска, оскорбившему могилевского милиционера, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома.

"В Могилеве состоялось судебное заседание в отношении еще одного оскорбителя представителя правоохранительных органов, - пояснили собеседники. - Приговор вынесен по факту оскорбительных комментариев в адрес сотрудника Ленинского РОВД Могилева".

В ноябре прошлого года в группе одной из социальных сетей под опубликованной фотографией милиционера в форменном обмундировании 55-летний житель Солигорска оставил оскорбления в связи с выполнением правоохранителем служебных обязанностей, унизив его честь, достоинство и деловую репутацию.

"По материалам проверки следователи возбудили уголовное дело, - прокомментировал заместитель начальника управления по Могилевской области ГУСБ МВД Александр Слонимский. - Суд приговорил указанного гражданина к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, мужчина должен выплатить милиционеру компенсацию морального вреда в размере Br1 тыс.".

Как выяснилось, оскорбитель нигде не работает, ведет асоциальный образ жизни, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности (в основном за распитие спиртного в общественных местах).-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Суд приговорил указанного гражданина к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, мужчина должен...
 
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