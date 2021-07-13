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В Островце спасатели сняли девочку с козырька балкона

13.07.2021 09:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Островце спасатели сняли девочку с козырька балкона, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"12 июля в 17.14 в МЧС поступила информация: нужно помочь ребенку, который находится на козырьке балкона квартиры (на 2,5 м ниже уровня парапета кровли) на седьмом этаже семиэтажного жилого дома по ул.Володарского, 35а в Островце Гродненской области", - рассказали в пресс-службе.

Работники МЧС с использованием альпинистского снаряжения спасли (подняли на кровлю дома) девочку 2011 года рождения. В медицинской помощи она не нуждалась.

Как добавили в Гродненском областном управлении МЧС, 10-летняя спасенная пояснила: с подругой она гуляла на крыше. Когда села на парапет, от порыва ветра потеряла равновесие и упала на козырек. Затем попросила приятельницу сбросить ей рюкзак, в котором был мобильный телефон, и позвонила в службу 101.-0-

В Островце спасатели сняли девочку с козырька балкона
Фото МЧС

 
Теги: Минск
 
 
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С подругой она гуляла на крыше. Когда села на парапет, от порыва ветра потеряла равновесие и упала на козырек. Затем попросила приятельницу сбросить ей рюкзак, в...
 
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