Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Островце спасатели сняли девочку с козырька балкона, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"12 июля в 17.14 в МЧС поступила информация: нужно помочь ребенку, который находится на козырьке балкона квартиры (на 2,5 м ниже уровня парапета кровли) на седьмом этаже семиэтажного жилого дома по ул.Володарского, 35а в Островце Гродненской области", - рассказали в пресс-службе.

Работники МЧС с использованием альпинистского снаряжения спасли (подняли на кровлю дома) девочку 2011 года рождения. В медицинской помощи она не нуждалась.

Как добавили в Гродненском областном управлении МЧС, 10-летняя спасенная пояснила: с подругой она гуляла на крыше. Когда села на парапет, от порыва ветра потеряла равновесие и упала на козырек. Затем попросила приятельницу сбросить ей рюкзак, в котором был мобильный телефон, и позвонила в службу 101.-0-





Фото МЧС