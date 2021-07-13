ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«У нас форма, учебное оружие, свои атрибуты». Детский лагерь открылся на базе 72-го учебного центра в Печах

13.07.2021 10:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Военная подготовка и летний отдых. Детский лагерь открыт на базе 72-го учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас форма, учебное оружие, свои атрибуты». Детский лагерь открылся на базе 72-го учебного центра в Печах

Ребята во время смены живут в солдатском общежитии, привыкают к армейскому распорядку дня, знакомятся с бытом, военной техникой и вооружением. Это дает возможность будущим защитникам отечества оценить условия службы, и, возможно, реализовать себя в будущем в военной сфере.

«У нас форма, учебное оружие, свои атрибуты». Детский лагерь открылся на базе 72-го учебного центра в Печах

Игорь Лазарев, руководитель центра патриотического воспитания «Вектор»:
У нас форма, у нас учебное оружие, у нас свои атрибуты. Проверяем все в течении года где-то в теории, где-то в практике, но это все как бы не по-настоящему. И когда приезжаем в воинскую часть, когда первый возглас детей был: «Настоящие солдаты идут!» – вот это было замечательно.

«У нас форма, учебное оружие, свои атрибуты». Детский лагерь открылся на базе 72-го учебного центра в Печах

А самое примечательное, когда мимо нас проходят подразделения, они подают команду «смирно» и проходят мимо нас строевым шагом, отдавая приветствие. Дети в этот момент тоже выполняют команду «смирно», и это настолько связь – народ и армия едины. Это замечательно. Слезы чуть ли не на глаза наворачиваются в этот момент.

«У нас форма, учебное оружие, свои атрибуты». Детский лагерь открылся на базе 72-го учебного центра в Печах

Детский лагерь в Печах – это совместный проект Жодинского центра патриотического воспитания и Вооруженных Сил.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Военная подготовка и летний отдых. Детский лагерь открыт на базе 72-го учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Солигорска приговорен к ограничению свободы за оскорбление могилевского милиционера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by