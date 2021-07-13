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«У нас форма, учебное оружие, свои атрибуты». Детский лагерь открылся на базе 72-го учебного центра в Печах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Военная подготовка и летний отдых. Детский лагерь открыт на базе 72-го учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ребята во время смены живут в солдатском общежитии, привыкают к армейскому распорядку дня, знакомятся с бытом, военной техникой и вооружением. Это дает возможность будущим защитникам отечества оценить условия службы, и, возможно, реализовать себя в будущем в военной сфере.
Игорь Лазарев, руководитель центра патриотического воспитания «Вектор»:
А самое примечательное, когда мимо нас проходят подразделения, они подают команду «смирно» и проходят мимо нас строевым шагом, отдавая приветствие. Дети в этот момент тоже выполняют команду «смирно», и это настолько связь – народ и армия едины. Это замечательно. Слезы чуть ли не на глаза наворачиваются в этот момент.
Детский лагерь в Печах – это совместный проект Жодинского центра патриотического воспитания и Вооруженных Сил.
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«У нас форма, учебное оружие, свои атрибуты». Детский лагерь открылся на базе 72-го учебного центра в Печах
Новости Беларуси. Военная подготовка и летний отдых. Детский лагерь открыт на базе 72-го учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов, сообщили в...
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