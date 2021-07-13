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Российский дипломат: у Дудникова и Сапеги нет жалоб на здоровье и условия

13.07.2021 10:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники российского посольства в Беларуси посетили задержанных в Минске россиян Софию Сапегу и Егора Дудникова.

"Сотрудники посольства 2 и 9 июля посетили задержанную белорусскими правоохранительными органами гражданку РФ Софию Сапегу. Также 6 июля состоялась встреча консула с Егором Дудниковым", — заявил в комментарии ТАСС пресс-секретарь посольства Алексей Москалев. По его словам, "как и ранее, жалоб на условия содержания и состояние здоровья от российских граждан не поступало".

Как известно, София Сапега находится под домашним арестом на съёмной квартире и сотрудничает со следствием.

А вот Егор Дудников сидит в минском СИЗО. Недавно он передал на волю сообщение, в котором сравнил с Освенцимом условия, в которых находится. "В СИЗО безумно жарко. А вентилятора нет. Последний этаж, и от крыши — чисто "Освенцим"! Дышать нечем и с едой беда. Но передачи спасают", — заявил политзаключенный.

В понедельник, 12 июля, по словам Москалева, российские дипломаты посетили еще одного задержанного соотечественника — Дмитрия Попова, который был модератором соцсетей "Страны для жизни".

Дипломат подчеркнул, что консулы посещают задержанных россиян, а дипломаты находятся в контакте с родственниками, пишет Еврорадио.
 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники российского посольства в Беларуси посетили задержанных в Минске россиян Софию Сапегу и Егора Дудникова.
 
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