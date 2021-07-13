Франция пошла против планов ЕС по выбросам и электромобилям

Макрон сформировал свое мнение по этому вопросу после встречи с главами автомобильных компаний Stellantis и Renault, на которой присутствовали и представители профсоюзов.

По мнению главы государства, выбросы необходимо сократить к 2030 году только на 55 процентов, а также сохранить подольше гибридные автомобили, то есть с двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем. Позиция французского президента может стать началом борьбы в ЕС за новые климатические цели, считает агентство.





пишет Лента.ру. По оценкам экспертов, при нынешних планах ЕС потеря работы угрожает каждому второму французу, занятому в автомобильной промышленности. Работы могут лишиться 100 тысяч из 190 тысяч человек. На изменение позиции Макрона мог повлиять тот факт, что Франция использует в автомобильной промышленности гораздо меньше роботов, чем конкуренты — компании из Германии, Японии и США. Кроме того, труд французских рабочих стоит дороже,Лента.ру.





В начале июля автоконцерн Stellantis объявил, что потратит 30 миллиардов евро до 2025 года на электрификацию своих автомобилей и построит пять заводов по производству аккумуляторов для электрокаров, причем два из них в США. В компании пообещали перевести на электродвигатели принадлежащие ей бренды — Opel, Peugeot, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Citroen, Dodge, Maserati.



