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«Бишкек-Минск-Бишкек» - то, что нам надо? Семашко не исключил, что в Минск полетят самолеты зарубежных авиакомпаний

13.07.2021 10:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посол Беларуси в России сообщил, что Беларусь хочет привлечь зарубежные авиакомпании для выполнения полетов из Минска после санкций ЕС и ряда других стран, закрывших свое небо для «Белавиа».

— Чтобы обеспечить потребности людей, нам необходимо также активно привлекать иностранных авиаперевозчиков к выполнению полетов в Национальный аэропорт Минск. Ведется такая работа с Объединенными Арабскими Эмиратами, Сербией, Азербайджаном, Катаром, — сказал Семашко в интервью РИА-Новости.
 
По его словам, в ближайшее время откроются полеты кыргызской авиакомпании по маршруту «Бишкек-Минск-Бишкек».
 

Он также выразил заинтересованность «Белавиа» в полетах в Минеральные Воды, Анапу, Сочи, Краснодар.
 
Теги: Минск
 
 
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Посол Беларуси в России сообщил, что Беларусь хочет привлечь зарубежные авиакомпании для выполнения полетов из Минска после санкций ЕС и ряда других стран,...
 
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