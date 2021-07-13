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К бухгалтеру «Сильных новостей» Анне Стрельченко пришла милиция

13.07.2021 10:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники уголовного розыска пришли утром 13 июля к бухгалтеру гомельского интернет-издания «Сильные новости» Анне Стрельченко, сообщает телеграм-канал «Сильных новостей».


На прошлой неделе силовики в рамках масштабного  рейда по редакциях региональных СМИ приходили в том числе домой к основателю и директору регионального сайта «Сильные новости» Петру Кузнецову и его брату Павлу Кузнецову.

Обыски 9 июля проходили у всех сотрудников «Сильных новостей»: главного редактора, журналистов и т.д. Их причина и основания неизвестны. Всего в Гомеле обыски на прошлой неделе прошли у 11 журналистов.
 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Сотрудники уголовного розыска пришли утром 13 июля к бухгалтеру гомельского интернет-издания «Сильные новости» Анне Стрельченко, сообщает телеграм-канал «Сильных...
 
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